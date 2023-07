„Zahlst du, oder bin ich dran?“: Welches Konto-Modell für Paare geeignet sein kann

Von: Anne Hund

Wer seinen Alltag zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner bestreitet, hat zwangsläufig auch gemeinsame Ausgaben. Wie stellen sich Paare finanziell auf?

Die meisten Paare nutzen getrennte Bank­konten, um ihre Zahlun­gen ab­zu­wickeln. Das ergab zuletzt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Postbank. „45 Pro­zent der Be­frag­ten, die in einer Be­ziehung leben, be­halten ihre eigenen Konten und teilen ge­mein­same Aus­gaben unter­einan­der auf“, hieß es in der Mitteilung der Postbank zu der Studie. 2011 habe ihr Anteil noch bei 39 Pro­zent gelegen. Das Ge­mein­schafts­konto habe deut­lich an Be­liebt­heit ein­ge­büßt: „Während vor zwölf Jahren noch 43 Pro­zent ge­mein­same Kasse machten, ver­stän­digen sich heute nur noch 33 Pro­zent auf eine ein­zige Bank­ver­bin­dung.“

Sogar Ver­hei­ra­te­te ver­zich­ten laut der Studie immer häu­figer auf das Ge­mein­schafts­konto zu­guns­ten sepa­rater Bank­konten: „Nur noch 47 Pro­zent der Ehe­part­nerin­nen oder -part­ner nut­zen heute zu zweit ein einziges Konto, 2011 waren es noch 56 Pro­zent“, hieß es in der Mitteilung. Aus­schließ­lich ge­trennte Konten nutze aktuell hin­gegen knapp jeder dritte Ver­hei­ra­te­te (31 Pro­zent) – „vor zwölf Jahren tat das nur jeder vierte (25 Pro­zent).“

Zwischen welchen Kontomodellen können Paare wählen, und wo liegen die jeweiligen Vor- und Nachteile? Experten erklären es.

Getrennte Konten: Höhere Autonomie, aber auch mehr Aufwand

„Zahlst du, oder bin ich dran?“ Entscheidet sich ein Paar, finanzielle Angelegenheiten weiterhin ausschließlich über die jeweiligen Einzelkonten abzuwickeln, bringt das häufig einen höheren Aufwand mich sich, wie der Bundesverbands deutscher Banken (BdB) in einem Blog-Beitrag schreibt. „Denn eine Vielzahl von gemeinsamen Zahlungen, wie Miete, Einkäufe oder Versicherungen müssen dann eventuell auseinandergerechnet und gegenseitig ausgeglichen werden. Das kann schnell umständlich werden, wenn dann etwa Geld von dem einem zum anderen Konto überwiesen werden muss.“ Auf der anderen Seite könne, wer seine eigene Bankverbindung auch in einer Partnerschaft beibehält, weiterhin frei und autonom über seine Finanzen verfügen.

„Wichtig ist es in einem solchen Fall aber dann, für den Notfall vorzusorgen“, heißt es weiter in dem Beitrag des BdB. „Denn sollte der Partner oder die Partnerin aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in der Lage sein, auf das eigene Konto zuzugreifen, ist das auch für den andern nicht ohne weiteres möglich.“ Für solche Notfälle sollten Paare deshalb die Erteilung einer Konto- und Depotvollmacht in Erwägung ziehen, so der Rat. Entsprechende Antragsformulare für eine solche Vollmacht gebe es bei allen Kreditinstituten.

Ein Konto für beide – das Gemeinschaftskonto

Um den täglichen Zahlungsverkehr abzuwickeln, kann ein Gemeinschaftskonto praktisch sein. Wichtig: Gemeinschaftskonten gibt es in Form eines „Und-“ oder eines „Oder-Kontos“, wie der BdB erklärt. Für den Alltag „eher unpraktikabel“ sei das sogenannte „Und“-Konto, bei dem beide Kontoinhaber nur gemeinschaftlich handeln können. Wolle einer von beiden auf das Konto zugreifen, müsse der andere einverstanden sein.

Der große Vorteil eines sogenannten „Oder“-Kontos sei dagegen, dass beide Partner unabhängig voneinander auf das Konto zugreifen und über das Konto verfügen könnten, heißt es weiter in dem Blog-Beitrag. „Gemeinsam agieren müssen Paare insbesondere nur dann, wenn sie Kreditverträge und Termingeschäfte zu Lasten des gemeinsamen ‚Oder‘-Kontos abschließen wollen.“ So lasse sich der Alltag finanziell bequem organisieren und der Abstimmungsbedarf auf ein Minimum reduzieren.

Allerdings sei gegenseitiges Vertrauen die notwendige Basis für das Führen eines „Oder“-Kontos, so der BdB. „Insbesondere wenn beide Partner unterschiedliche Ansichten beim Thema Geldausgeben haben und dementsprechend ein sehr voneinander abweichendes Konsumverhalten an den Tag legen, könnte das mitunter zu Auseinandersetzungen in der Partnerschaft führen.“

Egal, für welches Konto sich Paare schlussendlich entscheiden: Sowohl beim „Und-“ als auch beim „Oder-Konto“ haften die Kontoinhaber gesamtschuldnerisch, hieß es außerdem ergänzend in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Drei-Konten-Mix: Einzel- und Gemeinschaftskonto

Wer seine Eigen­ständig­keit behalten und trotzdem die Vorteile einer ge­mein­samen Kasse genießen wolle, für den komme das Drei-Konten-Modell infrage, hieß es in der Mitteilung der Postbank (Stand: 29. März) anlässlich der genannten Studie. „18 Prozent der Paare entscheiden sich heute für diese Lösung – 2011 waren es nur 13 Prozent.“

Was ist mit dem Drei-Konten-Mix gemeint? Dabei richtet das Paar ein Ge­mein­schafts­konto ein, „zusätzlich behält jeder Partner ein Einzel­konto“, wie es in der Mitteilung erklärt wird. Das Geld könne dann je nach Bedarf verteilt werden: Möglich ist demnach zum Beispiel, „dass jeder Partner monatlich eine feste Summe – 50/50 oder prozentual nach dem jeweiligen Ein­kommen – auf das gemein­same Konto überweist, von dem die Ausgaben bezahlt werden, die beide betreffen“. Oder es wandern sämtliche Ein­nahmen auf das gemein­same Bank­konto und „jeder Partner behält ein frei verfügbares ‚Taschen­geld‘ auf dem eigenen Konto“.

Drei-Konten-Modell als Kompromiss für Paare?

Braucht es ein gemeinsames Konto? Schlussendlich muss das jedes Paar natürlich selbst entscheiden. Die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, Annabel Oelmann, empfiehlt das grundsätzlich, wie dpa im Dezember berichtet hatte. „Denn natürlich ist es wichtig, dass man über Finanzielles gemeinsam den Überblick behält, wenn man zusammen lebt.“ So könnten beide Partner sehen, wie viel Geld ihnen im Verlauf des Monats noch zur Verfügung steht und gemeinsam entscheiden, wofür es ausgegeben werden soll. Ihr persönliches Konto sollten die Partner deswegen aber nicht auflösen, sagte die Verbraucherschützerin laut dpa. Sie rät zum Drei-Konten-Modell. Mit dem jeweils eigenen Bankkonto behalte zusätzlich jeder die Hoheit über einen Teil seines Geldes. Nicht immer ist die Kontoführung allerdings kostenlos.