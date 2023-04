Geld für Familien: Sonderurlaub für Partner nach Geburt des Kindes – was der Gesetzentwurf vorsieht

Von: Anne Hund

Zwei Wochen bezahlte Freistellung nach der Geburt des Kindes – das soll für den zweiten Elternteil in Zukunft möglich sein. So sieht es ein Gesetzentwurf vor.

Mütter werden nach der Geburt durch die gesetzlichen Regeln des Mutterschutzes für einen bestimmten Zeitraum bezahlt freigestellt. Die Frauen dürfen bis acht Wochen danach nicht arbeiten. Lohn bekommen sie trotzdem von ihrer Arbeitsstelle. Wenn aber ein Vater sich auch viel kümmern will, muss er dafür einen Teil von seinem üblichen Jahresurlaub verbrauchen.

Pläne: Was soll sich beim Mutterschutz künftig ändern?

Künftig will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) den Mutterschutz erweitern, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) anlässlich eines entsprechenden Gesetzentwurfs berichtete: Die Väter sollen extra freibekommen, ohne dabei auf Geld verzichten zu müssen. Auch wenn etwa zwei Frauen eine Familie sind, und ein Kind bekommen, solle das gelten. Die Familienministerin will die Regel demnach so ändern, dass Väter oder andere aus dem Umfeld das Recht auf zwei Wochen bezahlten Urlaub nach der Geburt haben. Das könnte auch jemand aus dem Freundeskreis sein, wenn eine Mutter alleinerziehend ist.

Gesetzentwurf: Angestellte bekommen freie bezahlte Tage

Für die geplante Einführung einer zweiwöchigen bezahlten Auszeit für Partner und Partnerinnen nach der Geburt eines Kindes liege nun ein Gesetzentwurf vor, heißt es ebenfalls in einem Bericht von BR24 (Stand: 1. April). Inhalt sei die Einführung eines Anspruchs für abhängig beschäftigte Partner und Partnerinnen auf eine vergütete Freistellung für die Dauer von zehn Arbeitstagen direkt nach der Entbindung der Frau, wie eine Sprecherin des Familienministeriums auf Anfrage bestätigt habe. Der Entwurf befinde sich in der Ressortabstimmung, heißt es weiter auf BR.de.

Die Regierung hatte im Koalitionsvertrag festgehalten, einen zweiwöchigen bezahlten Urlaub nach der Geburt zu ermöglichen. (Symbolbild) © Dietrich/ Panthermedia/Imago

Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio über den von der Familienministerin eingebrachten Gesetzentwurf berichtet. „Die Kosten hierfür sollen laut dem Gesetzentwurf nicht die Arbeitgeber tragen, sondern werden durch ein Umlageverfahren finanziert“, heißt es in dem entsprechenden Bericht auf Tagesschau.de (Stand: 31. März). Die Regierung hatte im Koalitionsvertrag festgehalten, einen zweiwöchigen bezahlten Urlaub nach der Geburt zu ermöglichen.