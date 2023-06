Feilschen am Flohmarkt: Experte erklärt wichtige Regel für Schnäppchenjäger

Von: Anne Hund

Wenn es ums Verhandeln geht, tun sich viele Menschen schwer. Welchen Preis sollte man als Interessent zuerst nennen?

Am Flohmarkt oder, falls es sich anbieten sollte, auch im Geschäft, ist gewieftes Verhandeln ist gefragt. Doch nicht jeder tut sich mit dem Feilschen unbedingt leicht. Denn manche sprechen nicht gerne übers Geld, andere wollen nicht mit einem womöglich unrealistischen Preis nach vorne preschen. Gerade am Flohmarkt gehört das Feilschen jedoch einfach dazu. Ein Fehler, den Käufer laut Psychologen vermeiden sollten, ist es, sich gegenüber dem Anbieter zu sehr für eine Sache zu begeistern.

Auf dem Flohmarkt lässt sich mit alten Schätzen häufig noch etwas Geld machen. Wer etwas kaufen will, sollte anfangs nicht zu viel Interesse zeigen. © Matej Kastelic/Imago

Feilschen am Flohmarkt – „Nicht zu viel Interesse zeigen“

Denn dadurch merkt der Verkäufer, dass man eine Sache unbedingt haben will – und könnte mit dem Preis nach oben gehen. „Nicht zu viel Interesse zeigen“, so deshalb auch der Tipp von Wirtschaftspsychologe David Loschelder von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärte der Experte, worauf es beim Verhandeln noch ankommt. So sollte man unbedingt das erste Gebot machen, falls möglich – und „selber die erste Zahl“ nennen – und zwar eine „ambitionierte Zahl“, die einem noch genügend Spielraum gebe, weiterzuverhandeln und Zugeständnisse zu machen.

Verhandlungstaktik: „Einen Gegenanker setzen“

Ist schon ein Preis angeschrieben, sollte man „einen Gegenanker setzen“, rät der Wirtschaftspsychologe zudem in dem Interview. Fachleute sprechen hier auch von sogenannten Ankereffekten. Man sollte hier also einen Preis nennen, der weit genug von dem ersten Verkaufspreis entfernt ist. Beispiel: Ein Fahrrad soll 100 Euro kosten. Also gehe man hier vielleicht rein „mit 60 oder 70 Euro“. Auch abhängig davon, wie gern man das Fahrrad erwerben will.

Was ist das perfekte Einstiegsgebot?

Grundsätzlich will man den Preis natürlich möglichst gering halten. Allzu ambitioniert sollten potenzielle Käufer wiederum auch nicht sein, weil der Deal sonst womöglich nicht zustande kommt. Wie findet man hier die richtige Balance, und was ist also das perfekte Einstiegsgebot? In einer Studie hatte sich der Wirtschaftspsychologe über 25 Millionen Deals auf Ebay angeschaut, wie die SZ bereits im März 2022 berichtet hatte, und dabei untersucht, wie sich die Höhe des Erstgebots von Käufern auf die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses auswirke. Das Ergebnis, so heißt es auch in dem Interview mit dem BR: Bei einem Erstgebot von etwa 80 Prozent des Verkäuferpreises liege die ideale Schnittmenge.