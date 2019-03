Hat Ihre 1-Euro-Münze diesen Fehler? Dann sind 100.000 Euro drin

Besondere "Rarität"

+ © dpa / Julian Stratenschulte Seltene Münze - oder doch eher gewöhnliches Geldstück? Der Preis ist zumindest verhandelbar. (Symbolbild) © dpa / Julian Stratenschulte

Auch wenn 2-Euro-Münzen noch immer mit Abstand am häufigsten auf eBay & Co. vertreten sind, sorgt jetzt eine "Rarität" mit einer Motivseite für Furore, die so noch nie dagewesen ist.