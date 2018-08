Genau diese sechs Aktien-"Champions" lassen jetzt Ihre Kasse klingeln

Viele Börsen-Anleger konnten sich bereits freuen: Schließlich haben sie ihre Dividendenrendite schon kassiert. Welche sich auf Dauer lohnen, lesen Sie hier.

Dividendenstarke Aktien gelten für viele als sichere Anlage: So können Anleger hier in starken Börsenjahren richtig absahnen – und bieten in unsicheren Börsenzeiten trotzdem noch gute Gewinne. Schließlich handelt es sich hier um Aktien von börsennotierten Unternehmen, die hohe jährliche Ausschüttungen versprechen und so besonders viele Anleger anlocken wollen, wenn die Zinsen niedrig stehen.

Dividendenstarke Aktien 2018: Das müssen Sie dazu wissen

Grundsätzlich ist es für einen Investor erfreulich, wenn es dem Unternehmen gut geht – dementsprechend kann er auch eine hohe Dividende erwarten. Dabei handelt es sich um eine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens. Wie hoch die Ausschüttung ausfällt, entscheidet das Unternehmen vorab und wird bei der Jahreshauptversammlung verkündet. Doch Vorsicht: Die Dividende kann von Jahr zu Jahr variieren.

So gibt es findige Anleger, die deshalb kurz vor dem Stichtag Aktien kaufen, um sie einen Tag danach wieder zu verkaufen. Doch davon raten Experten normalen Investoren ab. Der Grund dafür: Die vom Unternehmen angekündigte Dividende ist oftmals bereits vorher im Aktienwert "eingepreist", wie das Handelsblatt berichtet. Das bedeutet konkret, dass dessen Aktienkurs vor der Hauptversammlung um diesen Betrag einige Wochen zuvor steigt. Kurz nach der Versammlung fällt er dann wieder.

Mit diesen dividendenstarken Aktien machen Sie Gewinn

Dennoch ergibt es Sinn, auf florierende Dax-Unternehmen mit moderat-dividendenstarken Aktien zu setzen. Ein Muss-Kriterium beim Aktienkauf für alle Börsenneulinge: mindestens ein Prozent Dividendenrendite und zehn Jahre ohne extreme Aufs und Abs oder Dividendenkürzungen.

So kristallisieren sich unter den deutschen, börsennotierten Firmen sechs verlässliche Aktien heraus, die laut Focus Online auch in Zukunft mehr als vier Prozent Dividendenrendite abwerfen sollen:

Allianz

BASF

Deutsche Post

Deutsche Telekom

Freenet

LEG Immobilien

Darum sind diese sechs Aktien auf Dauer Gewinnbringer

Die Wertpapiere der oben genannten Dax-Unternehmen gelten als "Champions" - trotz kleinerer Kursschwankungen oder Verluste gehören sie laut Experten definitiv ins Depot. So gelten sie als zuverlässige Anlageobjekte, zeigen überwiegend Potential für "Luft nach oben" dank stetig wachsender Umsätze und zudem schütten die Unternehmen regelmäßig gute Dividenden aus. Gut zu wissen: Viele von ihnen knacken pro Jahr sogar die Fünf-Prozent-Marke.

Zwar gibt es keine Garantie für Gewinnausschüttungen, dennoch können Sie mit der richtigen Auswahl an Aktien für Ihr Depot über Jahre eine saftige Dividendenrendite sichern.

