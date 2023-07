Bürgergeld: Wichtige Neuerung für junge Minijobber seit 1. Juli 2023

Von: Anne Hund

Die zweite Stufe der Bürgergeld-Reform ist zum 1. Juli in Kraft getreten. Bei den Neuerungen geht es auch um höhere Freibeträge für bestimmte Personengruppen.

Zum Jahresbeginn wurde das Arbeitslosengeld II – auch Hartz IV genannt – offiziell durch das sogenannte Bürgergeld ersetzt. Im Januar war mit einer Erhöhung der Regelsätze um 53 auf nun 502 Euro für Alleinstehende ohne Kind der erste Teil der Bürgergeld-Reform umgesetzt worden. Ab dem 1. Juli 2023 ist nun die zweite Stufe der Bürgergeld-Reform in Kraft getreten.

Für Bezieher von Bürgergeld ergeben sich seit Juli einige Erleichterungen. So sind die Freibeträge für Erwerbstätige gestiegen. Sie dürfen nun bei einem Einkommen zwischen 520 und 1.000 Euro davon 30 Prozent behalten (bisher blieben bei einem Einkommen von 520 bis 1.000 Euro 20 Prozent davon anrechnungsfrei).

Bürgergeld: Wichtige Neuerung für junge Minijobber seit 1. Juli 2023

Für junge Menschen gilt bei einem Schüler- oder Studentenjob eine Obergrenze von 520 Euro. Auf der Website der Bundesregierung (Stand: 1. Juli) heißt es dazu: „Junge Menschen dürfen das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs sowie das Einkommen aus einer beruflichen Ausbildung bis zur Minijob-Grenze (derzeit 520 Euro) behalten. Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt gänzlich unberücksichtigt.“ Auch Einkommen aus einem Freiwilligendienst soll bis 520 Euro gar nicht mehr auf das Bürgergeld angerechnet werden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete.

Die Minijob-Zentrale informiert auf ihrer Website zudem, was Minijobber darüber hinaus beachten müssen, wenn sie Bürgergeld beziehen.

Auch viele junge Menschen in Studium oder Ausbildung wollen oder müssen sich mit einem Minijob etwas hinzuverdienen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Bürgergeld-Reform: Boni und Prämien für Weiterbildung

Für Weiterbildungen, die zu einem Berufsabschluss führen, wird ab Juli zusätzlich zum Bürgergeld ein sogenanntes Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich gezahlt, berichtete dpa zudem. Für bestandene und nachgewiesene Zwischen- und Abschlussprüfungen soll es daneben auch weiterhin Weiterbildungsprämien in Höhe von bis zu 1.500 Euro geben – ohne die Reform wäre diese Regelung ausgelaufen. Wer an kurzfristigen Weiterbildungen teilnimmt, die nicht zu einem Berufsabschluss führen, kann einen sogenannten Bürgergeldbonus von 75 Euro pro Monat bekommen.

Im Juli 2023 sind noch einige weitere wichtige Änderungen in Kraft getreten, von denen zahlreiche Verbraucher in Deutschland betroffen sind.