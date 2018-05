Börsengurus: Investieren Sie jetzt in die Amazon-Aktie, klingelt die Kasse

© dpa / picture alliance / Frank May

© dpa / picture alliance / Frank May

Amazon gilt als innovativ, aufstrebend und börsennotiert: Seine Aktie steigt rasant. Warum es sich lohnt, jetzt sofort darin zu investieren, erfahren Sie hier.

Wenige wissen, dass Amazon mehr ist als eine reine Versand-Plattform. Es fährt nicht nur immer weiter innovative Produkte wie den Lebensmittel-Service Prime Now oder im Rahmen von Amazon Go den ersten Supermarkt ohne Kassierer, sondern ist auch seit einigen Jahren an der Börse aktiv.

Amazon.com-Aktie: Darum ist sie gerade so lukrativ für Anleger

Die sogenannte Amazon.com-Aktie, die aktuell bei etwa 1.350 Euro wert liegt, schießt seit einiger Zeit in die Höhe. Martin Weiss, der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin Der Aktionär ist sich sicher: Diese Aktie hat enormes Potenzial.

In einer aktuellen Aktienanalyse kam er sogar zu dem Schluss, dass die Amazon-Aktie eine der besten Werte vorweise. Der Aktienprofi ist der Auffassung, dass wohl einige Anleger davon ausgehen, dass der Konzern weiter wachsen werde und es sich lohnt, daran festzuhalten und zu investieren. "Wenn man relative Stärke sucht, ist Amazon.com die Aktie, die man hier ganz oben auf die Liste setzen sollte", so Martin Weiss im Der Aktionär TV.

Auch interessant: Auch die BASF-Aktie steigt und steigt - warum es sich lohnt, jetzt zu investieren, erfahren Sie hier.

Finanzanalysten sind sich sicher: Google und Tesla sind out - Amazon.com explodiert

Weitere Chartanalysten stimmen ihm hier zu – auch sie glauben: wer jetzt nicht investiert, wird an Gewinn einbüßen. Ihrer Meinung nach soll es mit der Amazon-Aktie ebenfalls sehr stark aufwärts gehen. Zum Vergleich: Im Jahre 2015 lag die Aktie noch bei etwa 200 Euro. Seitdem ging sie auf über 1.000 Euro nach oben. Das sind Kursgewinne von über 400 Prozent.

Erfahren Sie hier, warum Finanzanalysten glauben, dass Anlegern der Daimler Aktie goldene Zeiten bevorstehen.

Der Finanzanalyst Moritz von Betzenstein spekuliert, dass, wenn die Aktie erst einmal die 1.500 Euro-Marke geknackt hat, der nächste Super-Rekord (2.000 Euro) nur noch eine Frage der Zeit sei. Moritz von Betzenstein geht sogar einen Schritt weiter und behauptet: "Tesla, Google und Co. können Sie getrost vergessen! Diese Auto-Aktie MUSS in Ihr Depot!"

Der Aktionär-Chefredakteur Markus Horntrich fügt allerdings hinzu, dass die Amazon-Aktie momentan für unerfahrene Anleger noch zu unsicher sei. Nur besonders spekulative Investoren, die nichts zu verlieren haben, sollten sich an dieses anspruchsvolle Wertpapier wagen.

Lesen Sie auch: So bekommen Sie ab sofort immer den günstigsten Preis auf Amazon.

jp