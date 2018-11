"Black Friday" 2018: Schon jetzt Rabatte auf die besten Amazon-Angebote sichern

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es am "Black Friday" am 26. November 2018 beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen schon jetzt die besten Schnäppchen des Tages.

Im Newsticker erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Bereits ab 16. November 2018 können Sie sich während dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkte.

Durch die Körperscanningfunktion dieser Massagesitzauflage kann die tiefenwirksame Komplettkörpermassage individuell an Ihre Körpergröße- und -form angepasst werden. Das Massagegerät besitzt ein 4-köpfiges Massagesystem für eine kraftvolle Shiatsu-, Swing-, oder Rollmassage. Dadurch können Verspannungen gelöst und Beschwerden gemildert werden, so tragen Sie zur Erhaltung Ihrer Gesundheit bei. Zum Black-Friday-Countdown für nur 135,89 statt 349,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Pampers Baby-Dry Pants lassen sich ganz einfach an- und ausziehen: Einfach die Seiten aufreißen. Luftkanäle lassen die Luft in der Windel zirkulieren für bis zu 12 Stunden atmungsaktive Trockenheit. Saugkräftige Micro Pearls absorbieren die Feuchtigkeit und schließen sie ein. Zum Black-Friday-Countdown für nur 29,99 statt 45,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Samsung C49HG90DMU mit 124,20 cm (49 Zoll), Curved Gaming Monitor (2x HDMI, Display Port, 1ms, USB, 3840 x 1080 Pixel) in mattschwarz. Besonderheiten: HDR (High Dynamic Range), QLED (Quantum Dot Technologie), Ultraweit durch 32:9 Format, Integrierte Software zur Anzeige von Anwendungen oder Quellen in verschiedenen Modi. Zum Black-Friday-Countdown für nur 779,00 statt 1.559,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Der neue Kindle Paperwhite, jetzt wasserfest und mit doppeltem Speicherplatz – mit Spezialangeboten: Der bislang dünnste und leichteste Kindle Paperwhite - 300-ppi-Display ohne Spiegeleffekte, lesen wie auf echtem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht. Jetzt wasserfest (IPX8), sodass Sie am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen und entspannen können. Zum Black-Friday-Countdownfür nur 79,99 statt 119,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.