"Bares für Rares": Mann begeht großen Fehler - und muss teuer büßen

Ein Satz mit x, das war wohl nix – hieß es für einen Verkäufer in der beliebten TV-Trödelshow. Der kam auf einen unglücklichen Einfall, der ihm am Ende viel Geld kostete.

Er hatte es eigentlich nur gut gemeint – doch am Ende musste Helmut Georg aus St. Katharinen in den sauren Apfel beißen. Doch was war passiert? Der 80-Jährige kam mit einem besonderen Prachtstück in die Sendung – Moderator Horst Lichter geriet bei dessen Anblick sofort in Verzückung.

Besonderer Leuchter sorgt für Verzücken bei Expertise - doch es gibt einen Haken

Dabei handelte es sich schließlich um einen mondänen Leuchter in einer sehr ungewöhnlichen Form. Doch unglücklicherweise kam Georg etwa einem Monat vor seinem TV-Auftritt auf die Idee, dem Leuchter eine niegelnagelneue Grundierung zu verpassen.

Doch dieser gut gemeinte Einfall stellt sich bei der Expertise schnell als großer Flop heraus: Schließlich ist so die eigentliche Grundform des Leuchters sowie sein genaues Alter nicht mehr zu erkennen. Doch mit seiner Geschichte kann er dennoch beim Experten punkten.

Schließlich verrät der Rheinland-Pfälzer, dass der Leuchter bereits seit 50 Jahren in seinem Besitz sei und er ihn damals von einem Freund abgekauft habe. So fiel auch die Schätzung dementsprechend üppig aus: Bis zu 1.200 Euro könne der Rentner in der Händlerrunde ruhig verlangen.

Händler reagieren unerwartet - und Georg muss bangen

Doch dort folgt schnell das böse Erwachen: Die Händler zeigen sich anfangs sehr zurückhaltend bei den Geboten, bis sich Walter "Waldi" Lehnertz erbarmt. Dieser gibt Georg 300 Euro für seinen Leuchter – und 50 Euro obendrauf mit folgenden Worten: "Und weil die Expertise so hoch war, gehst du mit deiner Frau auf mich essen." Da musste am Ende sogar Georg schmunzeln.

