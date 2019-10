"Bares für Rares": Händler schätzen Erbstück auf hohe Summe - und bieten nur ein Drittel davon

Zweieinhalb Tausend Euro sollen anderswo geboten worden sein, sagte "Bares-für-Rares"-Moderator Horst Lichter. Doch seine Kollegen zeigten dann wenig Interesse.

Die 31-jährige Janine Lühr kam ohne große Erwartungen ans Set von "Bares für Rares". Mitgebracht hatte sie zwei russische Metallteller aus dem Haus ihres verstorbenen Großvaters. Die Teller wären schon beinahe im Müll gelandet, erzählte Lühr. Aber: "Dann haben wir die nochmal schnell gerettet, weil Opa die immer so gehütet hat. Die standen immer auf seiner Anrichte und er war sich sicher, dass die was wert sind." Der Opa sollte recht behalten.

Russische Teller von Opa viel mehr wert, als erwartet

Schon mit 50 Euro würde sie sich zufrieden geben, sagte die 31-Jährige. Doch Albert Maier geriet sofort ins Schwärmen: "Das ist wirklich etwas Ausgefallenes! Russische Antiquitäten sind auch heute noch sehr gefragt." Die Teller bestehen aus vernickeltem Eisen und stammen von 1883, wo sie anlässlich der Krönung von Zar Alexander III. und dessen Frau Maria Fjodorowna gefertigt wurden, erklärte der "Bares-für-Rares"-Experte. Zusammen seien Sie ein Vielfaches von dem wert, was Janine Lühr erwartet hätte.

+ Die beiden Teller aus vernickeltem Eisen wurden 1883 anlässlich der Krönung von Zar Alexander III. und dessen Frau Maria Fjodorowna angefertigt. © ZDF

"Bares-für-Rares"-Händler zeigen sich knauserig

Experte Albert Maier schätzte den Wert der beiden Teller auf 1.200 bis 1.500 Euro - doch keiner der Händler zeigte großes Interesse. Von gerade einmal 100 Euro steigern sie sich quälend langsam auf 500 Euro, denn: "Wir müssen ja auch noch etwas verdienen", erklärt "Bares-für-Rares"-Händler Waldi. Moderator Horst Lichter kam der jungen Frau zu Hilfe: "Das ist schon was ganz, ganz Tolles. Es wurde genau dieser Teller in minimal besserem Zustand für zweieinhalb tausend Euro verkauft." Das brachte wieder Schwung in die Auktion, schreibt das Microsoft-Webportal MSN.

Junge Frau ist trotzdem zufrieden

Die 31-Jährige lässt sich von den "Bares-für-Rares"-Händlern davon überzeugen, das Angebot von 500 Euro anzunehmen - ist jedoch zufrieden: "Ein wenig Wehmut ist dabei, weil die Teller vom Opa sind, aber der Opa hat ja immer gesagt, dass die Teller auch ein bisschen was wert sind. Jetzt haben wir den Erlös dafür und damit kann ich dann mit meinem Freund eine Reise unternehmen."

