"Bares für Rares": Blatt Papier enthüllt Affäre dieses berühmten Künstlers

"Pikantes Detail": Als die Händler bei "Bares für Rares" die Geschichte dieser Zeichnung hören, sind sie begeistert.

Bei "Bares für Rares" sorgt ein Blatt Papier mit einer Zeichnung für Staunen. In der ZDF-Sendung stellt sich heraus: Die Kritzelei ist weltberühmt. Die Geschichte zu der alten Zeichnung ist unglaublich. Was ist sie wert?

Kritzelei sorgt in ZDF-Trödelshow "Bares für Rares für Überraschung

Auf den ersten Blick ist es nur Stück Papier mit einer (professionellen) Kritzelei. Doch bei der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" mit Horst Lichter kommt heraus, dass sie ein weltberühmter Künstler gezeichnet hat.

André Drewanowski aus Rösrath erzählte in der Sendung die unglaubliche Geschichte: Die alte Zeichnung stammt von dem weltberühmten französischen Maler, Schriftsteller und Regisseur Jean Cocteau. Der Freund, der ihm die Zeichnung schenkte, habe eine Affäre mit dem Künstler gehabt. Als Dank habe er die Zeichnung mit einer Widmung bekommen.

"Bares für Rares: Zeichnung ist Geschenk von berühmtem Künstler

Ja, die Zeichnung stamme in der Tat von Jean Cocteau – "ein sehr vielseitiger Künstler", ist Experte Detlev Kümmel bei "Bares für Rares" überzeugt. Die 1962 gefertigte Zeichnung zeige die Abbildung des jungen Orpheus. "Man erinnert sich an Picasso", findet Kümmel. "Ein flotter Strich." Und ein Original. Das einzige Manko: Die Zeichnung ist wohl einmal unfachmännisch restauriert worden – das fällt auf, weil ein Teil der Zeichnung verblichener ist als der andere, heißt es in der Sendung.

Was die berühmte Kritzelei wert ist? "50 Euro für ein paar Kölsch", so der bescheidene Wunsch von Verkäufer Drewanowski. Er wird eines Besseren belehrt: "Auch in diesem Zustand ist das Blatt zwischen 600 und 800 Euro wert", sagt Kümmel.

Händler in ZD-Sendung sind begeistert von alter Zeichnung

Wie reagieren die Händler auf die unglaubliche Geschichte? Susanne Steiger grinst. "Pikante Details", kommentiert sie. 600 Euro kamen schlussendlich zusammen. Der glückliche Käufer ist Fabian Kahl.

Der Verkäufer aus Rösrath ist zufrieden. "Dann trink ich mal auf meinen alten Freund heute Abend."

