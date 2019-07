Amazon Prime Day 2019: Schnäppchen im Minutentakt - doch es gibt einen Haken

Amazon lockt am Prime Day 2018 Abo-Kunden einmal mehr mit Schnäppchenangeboten.

Am 15. und 16. Juli ist wieder Amazon Prime Day - der Online-Riese verspricht Abo-Kunden Schnäppchen zu niedrigsten Preisen. Doch kann er auch halten, was er verspricht?

Update vom 15. Juli 2019: Verdi hat deutsche Amazon-Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. An sieben Standorten wurde um Mitternacht die Arbeit niedergelegt. Dennoch können Kunden aufatmen: Wie der Online-Versandriese über einen Sprecher angekündigt hat, findet der Amazon Prime Day wie geplant statt und alle Kundenbestellungen werden ohne Probleme oder Verzögerungen abgewickelt, wie "an jedem anderen Tag", so der Sprecher abschließend.

Nur für Prime-Mitglieder: Amazon hat 2019 seinen Prime Day ab 15. Juli bis um Mitternacht des 16. Juli eingeläutet. Das Versprechen des Online-Handelsriesen: Schnäppchenjäger mit Prime-Account können exklusiv jede Menge günstige Angebote absahnen. Sobietet Amazon einerseits Schnäppchen-Highlights an, die den ganzen Tag laufen und Blitzangebote, die nur maximal zehn Stunden verfügbar sind. Schnell sein lohnt sich hier!

Amazon Prime Day 2018: Online-Versandhändler verspricht Schnäppchen-Paradies

Während der Prime Day im vergangenen Jahr nur über 30 Stunden ging, wurde er dieses Jahr auf rund 36 Stunden ausgeweitet. Bis zu 85 Prozent sollen Kunden hier sparen können – und dabei minütlich im Wechsel neue und tolle Rabatte vorgestellt bekommen. Doch wie gut sind die Amazon-Angebote wirklich? Oder sind sie am Ende nur reine Augenwischerei?

Fakt ist: Für Amazon ist das Einkaufs-Event eine wahre Goldgrube. So soll es dem Online-Versandhändler allein am Prime Day 2017 die höchste Zahl an neuen Prime-Kunden eingebracht haben. Zudem sollen etwa 50 Prozent mehr Käufer bei den Angeboten zugegriffen haben.

Doch damit Sie am Ende auch wirklich von den Schnäppchen profitieren können, sollten Sie drei Tipps beherzigen.

Tipp 1: Schnell sein

Da ständig neue Rabatt-Angebote eintrudeln, sollten Sie schnell zugreifen. Denn bei vielen Angeboten ist der Vorrat begrenzt. Allerdings können Sie sich auf eine Warteliste setzen. Zudem läuft eine Uhr ab, sobald Sie ein Produkt in Ihren Einkaufswagen gelegt haben. Innerhalb von 15 Minuten müssen Sie sich für den Kauf entschieden haben – andernfalls wird er wieder aus dem Warenkorb entfernt.

Letzteres kann Ihnen allerdings auch zugute kommen – falls nämlich ein Produkt nicht mehr verfügbar ist und jemand anderes die Frist verstreichen lässt, können Sie wieder zuschnappen.

Tipp 2: Vorher einloggen

Wenn Sie ein Konto bei Amazon haben, sollten Sie sich vor Ihrer Schnäppchenjagd besser einloggen. So sparen Sie viel Zeit beim Einkauf, wenn Sie zum Beispiel ein rares Produkt erspähen.

Tipp 3: Preise vergleichen

Nicht jedes Angebot ist wirklich so preiswert wie angegeben. Wer Preise vergleichen möchte, sollte online auf Vergleichsportalen wie Idealo schnell checken, ob Amazon hält, was es verspricht. So warnen viele Verbraucherportale, nicht blindlings auf die Schnäppchen-Angebote von Amazon hereinzufallen. Oftmals habe die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller nur wenig mit dem tatsächlichen Marktpreis zu tun, wissen Experten.

Tipp: Rabatt-Highlights soll es für Schnäppchenjäger besonders in den Kategorien Kaffeemaschinen, Amazon-Hardware, Unterwäsche sowie Video- und Musik-Streaming-Angebote geben. Dabei fällt auf: Bei einigen Produkten fällt ein Preisvergleich sogar ganz flach – in vielen Fällen wird das Produkt ausschließlich von Amazon selbst vertrieben. Zur Freude der Kaufwilligen. Denn hier können Sie satte Rabatte abstauben.

Amazon Prime Day 2019: Sprachen Sie als Abo-Kunde bis zu 30 Prozent auf Amazon-Produkte

Eine Kundin erlebte zuletzt aber eine ganz andere Art von "Schnäppchen", als sie nicht bestellte Ware von Amazon zugestellt bekam - und zwar immer und immer wieder.

