Diese edle Kühl-und Gefrierkombi bei Aldi sorgt für Begeisterungsstürme

Jeden Montag und Donnerstag gibt es neue, angebliche Schnäppchen bei Aldi. Doch halten sie auch, was sie versprechen?

Auch in der kommenden Woche gibt es im Aldi-Prospekt wieder viele Angebote. Diesmal liefert der Discounter eine Kühl-und Gefrierkombi frei Haus. Doch lohnt es sich?

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Aldi Süd-Prospekt vom Montag, 04. Februar 2019, unter der Lupe

Wer sich als Vorsatz für 2019 vorgenommen hat, sich einen neuen Kühlschrank zu gönnen, der könnte jetzt beim Discounter fündig werden. Hier gibt es nun sogar zum Wochenbeginn eine Kühl-und Gefrierkombi frei Haus. Wir verraten Ihnen, ob es sich dabei wirklich um Schnäppchen handelt.

Hier geht es zum Aldi Süd-Prospekt für Montag.

Aldi Süd Prospekt vom 04. Februar 2019:

Medion Multi-Door Kühl- und Gefrierschrank

Der Discounter wirbt damit, dass das Kombi-Gerät in edlem Grau ein gesamtes Fassungsvermögen von circa 418 Liter hat (Kühlteil: 274 Liter, Gefrierteil: 144 Liter). Der Kühlschrank mit einem Gewicht von 110 Kilogramm und der Energieeffizienzklasse A+ besitzt sechs Schubladen, zwei Ablageflächen, sechs Türabsteller und eine Gemüseschublade mit Glasabdeckung sowie höhenverstellbare Füße vorne. Weitere Features sind:

Schnellkühlfunktion/-gefrierfunktion

stufenlose Temperatureinstellung

elektronische Temperaturregelung

Kühlraum mit LED-Innenbeleuchtung

automatische Abtaufunktion im Kühlteil

LED-Display mit Touch-Bedienfeld

ein Eiswürfelbehälter und eine Eiablage

Kindersicherung

Aldi Süd bietet hierfür einen Lieferservice frei Haus an. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 799 Euro.

Das Interessante daran: Das Technikportal Chip Online hat die Kühl- und Gefrierkombi bereits im November 2018 genauer unter die Lupe genommen. Schon damals wurde es zu denselben Konditionen angeboten. Das Urteil fiel überwiegend positiv aus. "Der Stromverbrauch ist für ein Gerät dieser Größe und Klasse in Ordnung. Und auch die gebotenen Features passen zum Preis", lautete damals das Schluss-Fazit.

Neu aufgelegt: Warum wurde der Aldi-Süd-Prospekt geändert?

Der Aldi Süd-Prospekt hat vor einiger Zeit ein Update erhalten. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jüngst Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

So finden Kunden seit der Kalenderwoche 40 Lebensmittel und Haushaltsprodukte gleich ganz am Anfang des Prospekts auf den ersten Seiten. Unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" werden dort nun auffällig viele Markenangebote beworben.

Die wöchentlich wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik & Co. finden Interessenten hingegen meist erst ab Seite 16/17 im zweiten Teil des Aldi Süd-Prospekts.

Damit tritt Aldi Süd in die Fußstapfen seines Discounter-Konkurrenten Lidl, der schon seit einigen Jahren Markenware anbietet. Zudem werden seit einiger Zeit die Aldi Süd-Filialen modernisiert und Kunden können nun auch Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder loses Gemüse und Obst erwerben. Außerdem gibt es jetzt statt Backautomaten und Lebensmittelkartons schicke Brottheken und riesige Regale.

Was auch auffällt: Immer öfter macht der Discounter mit aufwändigen TV-Werbespots auf sich aufmerksam. Es scheint, als wolle er sein Billig-Image abstreifen. Dadurch, dass der neue Prospekt den Fokus wieder mehr auf Lebensmittel- Schnäppchen legt, könnte diesem Eindruck entgegen getreten werden.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor- und Freizeitgadgets sowie Kooperationen mit Promis werden je nach Saison oder Trends angeboten. Diese werden meist zusätzlich zum Standardsortiment zu angeblich unschlagbar günstigen Preisen einige Tage vor Erscheinungsdatum in der Werbung angepriesen.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Die aktuellsten "Schnäppchen" kommen immer montags, donnerstags oder samstags heraus und sind meist nur für einige Zeit verfügbar - solange der Vorrat reicht.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

Aldi Süd schreibt hierzu auf seiner FAQ-Seite auf firmeninternen Homepage, dass Lebensmittel zu jeder Zeit in jeder Filiale umgetauscht werden können. Dazu braucht es nicht einmal einen Kassenbon. Anders sieht es hingegen bei dem restlichen Produktsortiment aus. Hier gilt eine zweimonatige Rückgabefrist - gegen Vorlage des Kassenzettels.

Seit wann gibt es Aldi?

1913 wurde das Unternehmen von Karl Albrecht in Essen gegründet. Die Anfangsbuchstaben seines Namens bilden später auch den bis heute geltenden Firmennamen der Discounter-Kette (Albrecht Diskont). Im Jahre 1961 wurde das Unternehmen in "Aldi Nord" und "Aldi Süd" aufgeteilt und diese gingen in den Besitz von Familienstiftungen über.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Die beiden Discounter-Ketten lassen sich bezüglich ihres Logos und ihrer angebotenen Produktpalette sowie Sonderangeboteunterscheiden. Während Aldi Süd ein hellblaues "A" vor dunkelblauem Hintergrund gewählt hat, dass mit einem orange-gelben Rahmen versehen ist, hat sich die Schwesterfirma Aldi Nord für einen weißen Hintergrund entschieden. Zudem wird letzterer durch einen roten Rahmen begrenzt. Außerdem hat sie als Schriftzug nur "Aldi" stehen.

