Der Dax steigt und steigt: Darum sollten Sie jetzt in den Aktienmarkt einsteigen

Wer an der Börse investieren möchte, der informiert sich zuvor meist darüber, welche Aktien aktuell lukrativ – und doch günstig zu erwerben – sind. Die Redaktion klärt auf.

Soll ich mich jetzt an die Börse wagen – oder besser doch noch ein wenig warten? Wer Aktienneuling ist, will am Anfang alles richtig machen. Und dazu gehört auch die richtige Vorbereitung. Sei es die Auswahl des passenden Depots, der Wertpapiere oder auch das Beobachten der Aktienkurse – wer an der Börse erfolgreich sein möchte, muss sich anfangs gründlich informieren. Aber auch ein fundiertes Verständnis über Dax & Co. sowie ein Gespür für Börsentrends sind von Vorteil.

Dax steigt und steigt - ergibt ein Einstieg in den Aktienmarkt jetzt überhaupt Sinn?

Generell gilt: Wertpapiere sind in den Zeiten des Niedrigzinses für Anleger so aktuell und interessant denn je. Kein Wunder also, dass der Deutsche Aktienindex (Dax), der die Anteilsscheine der 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands abbildet, gerade so hoch wie noch nie notiert. So steigt und steigt der Dax – und liegt aktuell bei 12.000 Punkten. Und der Aufwärtstrend scheint ungebrochen. Zum Vergleich: Als der Dax Ende 1987 eingeführt wurde, waren es gerade mal 1.000 Punkte.

Daher raten nun viele Analysten zum Einstieg in den Aktienmarkt – allerdings nur, wenn Sie etwas Geld übrig haben bzw. nicht benötigen, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Wenn Sie sich dann entscheiden, in Aktien zu investieren, stellt sich schnell die nächste Frage: Welche Aktien sind noch lukrativ, gut - und trotzdem günstig?

Schließlich wollen die meisten Neu-Anleger nicht gleich am Anfang den Fehler machen – und genau dann investieren, wenn die Aktienkurse einen neuen Rekord erreicht haben. Schließlich argwöhnen sie dann, dass ein Abwärtstrend nicht mehr weit sein kann. Doch wie Focus Online berichtet, ist ein Rekordhoch nach dem anderen kein Zeichen dafür, dass die Blase bald platzen könne und die Kurse wieder rasant abfallen.

Warum ein Aufwärtstrend kein Investitionshindernis an der Börse sein muss

Stattdessen soll das Knacken eines neuen Allzeithochs vielmehr dafür sorgen, dass Anleger optimistischer reagieren. Das heißt konkret: Ein Rekordhoch schafft neue Luft nach oben, da danach keine gesetzte Marke mehr in den Köpfen der Anleger existiere, die einem weiteren Aufwärtstrend im Weg stehen könnte.

Kurzum: Nimmt ein Aktienkurs erst einmal Fahrt auf, könne er auch nicht mehr so schnell abgebremst werden. Schließlich würden steigende Kurse immer mehr Käufer anziehen, während fallende stattdessen Anleger panisch machen und sie zum Verkaufen bewegen sollen, heißt es weiter.

Zwar sei diese Einschätzung kein hundertprozentiger Erfolgsgarant für die Zukunft, dennoch berichtet das Online-Magazin, dass bereits die Vergangenheit immer wieder gezeigt habe, dass der Knoten für weitere Rekordhochs auf längere Zeit geplatzt sei, wenn einmal eine psychologische Kursmarke geknackt worden ist.

