32-jähriger Millionär enthüllt: Aus diesem erstaunlichen Grund werden Sie nicht reich

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Diesen Traum haben viele Menschen - doch nur wenige erreichen ihn. Nun erklärt ein junger Unternehmer, wie jeder in den Olymp der Superreichen aufsteigen kann.

Grant Sabatier ist gerade mal 32 Jahre alt, ein erfolgreicher Unternehmer und Selfmade-Millionär: Für seinen Job gibt er alles - zu einem hohen Preis. Doch von nichts kommt nichts, meint der US-Amerikaner. Denn wer zu den oberen Zehntausend gehören will, muss es auch wirklich wollen.

Das verriet Sabatier jetzt gegenüber dem US-amerikanischen Finanz-Magazin Money. Dabei enthüllt er zudem, warum es so viele junge Leute gibt, die einfach nicht reich werden - und wie es besser geht. "Viele Leute sagen, dass sie es wollen, aber sie wollen es nicht wirklich", erklärt Sabatier. So würden viele junge Leute nicht die Lust und die Kraft aufbringen, in einem Unternehmen viel zu leisten, um voranzukommen.

Wer reich werden möchte, sollte sich am besten selbstständig machen. Doch ein Unternehmen zu gründen, bedeutet auch, über mehrere Jahre Tag und Nacht zu schuften. So wie Sabatier. Dadurch opferte er nicht nur sehr viel Freizeit und Urlaub, sondern verlor auch viele Freunde. So arbeitete er anfangs in Vollzeit bei einem Unternehmen, verdiente er aber nebenbei mit diversen Nebenjobs bis zu 45.000 Euro.

Es reicht nicht zu sparen - man muss auch klug investieren

Daher rät der junge Unternehmer allen, so viele zusätzliche Einkommensquellen wie möglich aufzutun, um in kürzester Zeit viel Geld anzuhäufen. Doch es reicht nicht, nur Geld zu sparen - man muss es auch klug investieren, so Sabatier.

Er versucht, den Großteil seines Einkommens anzulegen und gibt nur wenig Geld für sich aus. Allerdings schließt er, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung jeder zur jeder Zeit von Zuhause aus reich werden kann - aber auch hier unter der Voraussetzung, dass auch man viel dafür tut.

