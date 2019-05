Weist Ihre 2-Euro-Münze dieses eine Merkmal auf? Dann sind 150.000 Euro drin

Dieses Angebot ist das wohl teuerste Geldstück, das auf dem Online-Marktplatz eBay bis dato veröffentlicht wurde. Seine Makel sollen ganz besonders sein.

Fast jeden Tag stellt ein neuer Verkäufer eine angebliche Fehlprägung oder außergewöhnliche Euromünze auf eBay Kleinanzeigen. Schließlich gilt der Online-Marktplatz als riesige Anlaufstelle für Sammler aller Art. Was auffällt: Vor allem 2-Euro-Münzen aus Griechenland scheinen auf der Plattform reißenden Absatz unter Münz-Liebhabern zu finden. Oftmals stammt dieses aus dem Jahre 2002 und zeigt die mythische Figur Europa, die auf Zeus (in Gestalt eines Stieres) reitet.

2-Euro-Münze aus Griechenland findet auf eBay reißenden Absatz - geht dieser Verkäufer zu weit?

Ob Spiegelei, falsche Landkarten oder Stempeldrehungen - keine Münze scheint so viele "Makel" aufzuweisen. Doch genau aus diesem Grund scheint dieses Geldstück auch so heiß begehrt zu sein. Das hat sich ein Verkäufer aus Zwickau nun zunutze gemacht - und ein saftiges Angebot auf die Plattform gestellt.

Diese soll laut Beschreibung ein "S" in einem der Sterne im äußeren Ring sowie mehrere, kleinere Fehlprägungen auf der Motiv-und Münzseite aufweisen. Zu letzterem zählt, dass die Zahl Zwei aus der Pille ebenfalls in den äußeren Ring überlappt. Außerdem sind auf der Europa zwei große "Pickel", die wohl bei der Prägung entstanden sind.

Für den Verkäufer scheint klar: All diese Fehlprägungen sind es wert, einen saftigen Preis zu verlangen. Fast 150.000 Euro will er für die Münze haben. Doch jegliche Gewährleistung weist der Anbieter von sich. So schreibt er ": "(…)keine Garantie und keine Rücknahme." Ob ein Käufer dieses Risiko wohl eingehen wird?

jp