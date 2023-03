Zelda wird zum Soulslike – Streamer spielt besonderen „Breath of the Wild“-Mod

Von: Aileen Udowenko

Tears of the Kingdom: Alles zum neuen Zelda für die Switch – Release, Leaks, Amiibo © Nintendo

Ein Streamer hat Breath of the Wild mit einem besonderen Mod gespielt. Der Zelda-Teil wurde so kurzerhand zum Soulslike-Game.

Kalifornien, USA – Der YouTuber PointCrow (Eric Morino) hat auf seinem Kanal Breath of the Wild in einer besonders hohen Schwierigkeitsstufe gespielt. Damit sorgte er bei seinen Fans für ordentlich Elden-Ring-Flashbacks. Ein spezieller Mod verwandelte das Spiel in einen Soulslike-Titel.

ingame.de berichtet von dem Zelda-Game im Hardcore-Modus.

PointCrow ist bekannt für seinen Content zu Breath of the Wild. Seitdem das Spiel 2017 releast wurde, hat er bereits mehrmals das Game in verschiedenen Mods durchgespielt. Jetzt stellte er sich allerdings der wohl schwersten Challenge, denn die „Dark Army Resurrection“-Mod verwandelt das Spiel in ein Soulslike-Game.