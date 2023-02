Zelda: Tears of the Kingdom – Collector’s Edition für Nintendo Switch vorbestellen

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Zelda: Tears of the Kingdom Trailer – 6 spannende Details die euch entgangen sind © Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt eine Collector‘s Edition. Hier kann die exlusive Version für die Nintendo Switch vorbestellt werden.

Tokio – Nintendo hat zur Direct nicht nur einen brandneuen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gezeigt, sondern auch eine Collector‘s Edition für das Switch-Spiel angekündigt. Die Deluxe-Version des Spiels hat einiges zu bieten und die Nachfrage dürfte bei Fans dementsprechend hoch sein.

ingame.de verrät alles zur Collector‘s Edition von Tears of the Kingdom.

Die Collector‘s Edition hält einige tolle Extras für die Käufer bereits. Unter anderem gibt es ein passendes Steelbook für die Switch-Softwarekarte und ein Pin-Set. Außerdem bekommen Fans ein exklusives Artbook, das Einblicke in die mehrjährige Entwicklung des Spiels gibt.