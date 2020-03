Zahlreiche Games für PC, PS4 und Xbox One bei Amazon günstiger - aber lohnen sich die Angebote?

Wem während der Ausgangsbeschränkungen die Langeweile plagt, kann mal wieder zum Controller greifen und ein Videospiel spielen. Amazon hat dazu einige Angebote.

Während der Corona-Krise ist wieder mehr Zeit für Videospiele .

. Amazon bietet einige Games nun günstiger an.

Wir haben zehn vergünstigte Spiele zusammengestellt.

Wem Spielkracher zu teuer sind und deshalb mit dem Kauf wartet, kann beim Amazon nun von Rabatten profitieren. Der Online-Händler bietet zahlreiche Videospiele für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One zu reduzierten Preisen an. Mit diesen Games lässt sich die Langweile in den eigenen vier Wänden bestens bekämpfen. Aber lohnen sich die Angebote überhaupt?

Lohnen sich die Games-Angebote von Amazon?

Amazon bietet unter anderem "Borderlands 3" (Werbelink) für die PS4 für 19,99 Euro. Der Loot-Shooter hat erst kürzlich sein zweites DLC "Wummen, Liebe und Tentakel" erhalten. Für die Xbox One gibt es das immer noch sehr beliebte "Grand Theft Auto V" (Werbelink) für 24,89 Euro und auf dem PC machen die "Sims" (Werbelink) in ihrem vierten Teil den PC unsicher - 9,99 Euro.

"Grand Theft Auto V" für die Xbox One gibt es für einen ähnlichen Preis auch im Online-Shop von Mediamarkt. Der Elektronikmarkt bietet aktuell auch die Aktion an, drei Spiele zu kaufen und nur zwei zu bezahlen. Dabei wird aber lediglich das günstigste Angebot gestrichen. Dort kostet das Videospiel 24,99 Euro. "GTA V" gibt es aber auch direkt im Xbox Store. Dort kostet das Spiel zwar 29,99 Euro, dafür kann es direkt heruntergeladen und muss nicht erst per Post verschickt werden.

Auch bei "Die Sims 4" lohnt sich ein Blick auf andere Anbieter. Im Origin Store von Publisher EA gibt es die Lebenssimulation ebenfalls für 9,99 Euro. In beiden fällen brauchen Spieler einen Account für Origin. "Borderlands 3" für die PS4 gibt es selbstverständlich auch in Sonys PSN Store. Dort kostet die Standard-Version allerdings 69,99 Euro. In diesem Fall ist Amazon tatsächlich günstiger. Allerdings muss das Spiel per Post verschickt werden.

Es gilt auf jeden Fall für jeden Spieler, Angebote zu vergleichen und zu berücksichtigen, ob das Spiel direkt heruntergeladen werden kann oder per Post verschickt wird.

Zehn Games zum Schnäppchen-Preis

Wir haben zehn der spannendsten Videospiele auf Amazon zusammengestellt:

