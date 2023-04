YouTuber kündigt neue Runde Survival-Show an – 7 vs. Wild geht weiter

Von: Janik Boeck

Fritz Meinecke hat es getan. Der Survival-YouTuber hat die Fans erhört. Es wird mit 7 vs. Wild weitergehen.

Magdeburg – Die ersten beiden Staffeln von 7 vs. Wild waren ein voller Erfolg. Lange schloss Erfinder Fritz Meinecke die Fortführung des Formats aus. Fans ließen es sich trotzdem nicht nehmen, über die Zukunft der Survival-Show zu spekulieren. Jetzt kündigte der YouTuber und Streamer an, dass eine 3. Staffel von 7 vs. Wild kommen wird.

Auf seinem Live-Kanal gab Fritz Meinecke am 16. April 2023 bekannt, was viele Fans sich so sehnlichst gewünscht haben. Die 3. Staffel 7 vs. Wild soll noch in diesem Jahr gedreht werden und Ende des Jahres erscheinen.