YouTube: Die 10 besten Creator im Rückblick 2022 – Das sind die Gewinner in Deutschland

Von: Josh Großmann

YouTube: Die 10 besten Creator im Rückblick 2022 – Das sind die Gewinner © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Auf YouTube werden jedes Jahr die erfolgreichsten Videos und Creator gekürt. Beim Rückblick 2022 werden die 10 besten YouTuber in Deutschland gezeigt.

San Bruno, Kalifornien – Das Jahr neigt sich dem Ende zu und YouTube bringt den Rückblick 2022. Dabei werden die angesagtesten Videos und YouTuber präsentiert, die in diesem Jahr besonders viele Fans dazugewonnen haben. Auf der Liste finden sich einige wirklich große Namen wie EliasN97 und Fritz Meinecke, doch einige der Gewinner sind vergleichweise unbekannt. Das ist der YouTube Rückblick 2022 und die angesagtesten Creator des Jahres.

ingame.de präsentiert den YouTube Jahresrückblick 2022 und die Liste mit den beliebtesten YouTubern in Deutschland.

Bis 2019 hat YouTube den Abschluss des Jahres mit einem „Rewind“-Video gefeiert. Dort wurden Anspielungen auf die beliebtesten Videos und Memes des Jahres gemacht und die beliebtesten YouTuber durften noch mal auf die ganz große Bühne. Doch durch harsche Kritik in 2019 und die Pandemie in 2020 hat YouTube den Rewind in 2021 eingestellt. Nun bekommen wir stattdessen die Rankings der beliebtesten Videos und angesagtesten YouTuber.