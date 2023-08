Xbox Series Next: Microsoft soll neue Konsole und weitere Hardware planen

Von: Jonas Dirkes

Microsoft soll angeblich an einer neuen Xbox arbeiten. Und damit nicht genug, weitere neue Hardware wird vermeintlich seinen Release in 2025 feiern.

Hamburg – Gaming-Gerüchte gibt es gerade genug. Sei es eine neue Playstation oder ein Nachfolger der Nintendo Switch. Nur um Microsofts Xbox blieb es in diesem Jahr bisher ruhig. Bis jetzt, denn angeblich plant Microsoft nicht nur den Release einer Xbox Series X Digital, sondern auch den Release weiterer Hardware. So will es zumindest ein Host des Xbox Era Podcasts erfahren haben.

Name des Unternehmens Microsoft Gründung 4. April 1975 Hauptsitz Redmond, Washington CEO Satya Nadella Jahresumsatz 168 Milliarden USD (2021) Gründer Bill Gates, Paul Allen

Xbox: Digitale Xbox Series X und Release neuer Hardware in 2025 erwartet

Was ist passiert? Insider @Shpeshal_Nick sprach in der aktuellen Folge des Xbox Era Podcasts über die Zukunft der Xbox. Von gleich mehreren Quellen habe er berichtet bekommen, dass Microsoft derzeit an neuer Hardware arbeite. Stimmen die Gerüchte, befindet sich darunter auch eine Xbox Series X ohne Laufwerk. Im Grunde handle es sich bei der Konsole also um eine Xbox Series X Digital.

Xbox Series Next: Microsoft soll neue Konsole und weitere Hardware planen © Microsoft

Durch die Platzersparnis, die das wegrationalisierte Laufwerk bietet, könnte Microsoft die Konsole aber auch als Xbox Series X Slim oder dergleichen vermarkten. Ein Release der Hardware steht noch aus, sollte Sony aber wie aktuell vermutet noch in diesem Jahr eine neue PS5 auf den Markt bringen, dürfte Microsofts Konsole sicherlich nicht lange auf sich warten lassen.

Gleichzeitig plane Microsoft neben der Xbox Series X Digital allerdings auch weitere Hardware. Dessen Release sei für das Jahr 2025 geplant. Weiter könne @Shpeshal_Nick auf die Hardware allerdings nicht eingehen. Interessant an den Orakelsprüchen des Insiders ist, dass er explizit nicht von einer neuen Konsole, sondern nur von Hardware spricht.

Ein Xbox-Stick könnte den Game Pass auf den TV bringen © Microsoft/Pixabay/Unsplash

In der Vergangenheit vermuteten Insider bereits die Einführung eines Xbox-Sticks, der das Streamen des Xbox Game Passes an jedem Fernseher ermöglichen würde. Enthüllt wurde das Projekt bis heute allerdings nicht. Vielleicht handelt es sich bei der anderen Hardware in 2025 also womöglich um eben diesen Stick. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Xbox-Handheld im Stile des von Sony präsentierten Project Q. Der PS5-Handheld ist in der Lage, Spiele von der Konsole direkt auf die portable Hardware zu streamen.