Tears of the Kingdom ohne Maschinen – Fans wollen nicht

Von: Janik Boeck

Link hat es geschafft und endlich das Master-Schwert in den Händen. © Reddit U/PearAggravating | Nintendo

Im neuen Zelda ist ein Feature extrem wichtig aber auch nicht so beliebt. Viele Spieler haben keine Lust auf Fahrzeuge.

Hamburg – Tears of the Kingdom bietet den Fans mehr Freiheiten als je zuvor. Hyrule wurde um Inseln im Himmel und einen gigantischen Untergrund erweitert. Weil so viel Neuland erkundet werden will, gibt es mit der Ultra-Hand von Link die Möglichkeit alle möglichen Fahrzeuge zu bauen. Doch viele Fans haben aber keine Lust auf basteln und spielen das neue Zelda lieber wie den Vorgänger – Old School.

Auf Reddit schrieb ein Fan, dass er kaum Lust habe zu bauen.