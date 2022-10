Wok-WM 2022: MontanaBlack, Knossi und Trymacs kommen in die Schüssel – Fans sind begeistert

Von: Aileen Udowenko

Die Wok-WM feiert ihr Comeback bei ProSieben und diesmal trauen sich auch Twitch-Stars in den Eiskanal. MontanaBlack, Knossi und Co. gehen an den Start.

Hamburg – ProSieben feiert das Comeback der Wok-WM und bittet dafür besondere Gäste aufs Eis. Mit von der Partie sind dieses Mal nämlich bekannte Streamer. Normalerweise sind diese für ihren Content auf Twitch und YouTube bekannt, doch jetzt wollen sie ihr Können im Wok unter Beweis stellen. MontanaBlack, Knossi, Trymacs und unsympathischTV bilden das Streamer-Team bei der Wok-WM. Das ist bisher zur Show von ProSieben bekannt.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude

Twitch-Stars bei Wok-WM – MontanaBlack, Knossi und Co. machen bald Eisbahn unsicher

Das Streamer-Team: Lange wurde darüber nur gemunkelt, doch jetzt ist es endlich offiziell – MontanaBlack und Knossi werden sich bei der Wok-WM auf die Eisbahn trauen. Und dabei haben sie ordentlich Unterstützung, denn zusammen mit Trymacs und unsympathischTV gehen die Streamer mit einem Vierer-Wok an den Start. Das ist das Team unter dem Namen „World Wide Wok 1“:

MontanaBlack

Knossi

Trymacs

unsympathischTV

Schon vor Wochen sprachen MontanaBlack und Knossi über eine mögliche Teilnahme bei der Wok-WM, doch damals machten die beiden Twitch-Stars eher Witze. Fans vermuteten aber dennoch, dass die Streamer demnächst vielleicht im Wok zu sehen sind und sie behielten recht, denn ProSieben veröffentlichte nun offiziell alle Teilnehmer der Wok-WM. Und die Twitch-Stars haben keine einfache Konkurrenz, unter anderem müssen sie sich gegen Eko Fresh und sein Team und einem Teil der Kelly Family durchsetzen.

Dann geht’s los: Das wohl äußerst sehenswerte Wok-Spektakel findet am 12. November statt. Die Teilnehmer kämpfen in Winterberg um den Sieg in der Eisbahn, aber die Wok-WM wird auch live auf ProSieben übertragen.

Datum: 12. November

Das ist die Wok-WM: Die legendäre Wok-WM wurde von Stefan Raab ins Leben gerufen. Ähnlich wie beim Bobsport stürzen sich Teilnehmer einen Eiskanal hinab, allerdings dient ihnen als Untersatz kein sportlicher Schlitten, sondern ein Renn-Wok. Dabei treten die Kandidaten entweder einzeln an oder gehen als vierer Team an den Start. Ob Stefan Raab selbst auch wieder auf den Wok steigt, ist noch nicht bekannt, allerdings ist er weiterhin für die Produktion der Show verantwortlich.

Twitch-Stars bei Wok-WM – So reagieren die Fans

Das sagen die Fans: Die Twitch-Stars haben natürlich eine Menge Fans hinter sich stehen und diese freuen sich sehr über die Teilnahme ihrer Lieblingsstreamer. Dies wird auch deutlich, wenn man sich die Posts des offiziellen Twitter-Accounts von ProSieben ansieht. Denn die Bekanntgabe des Wok-Teams rund um MontanaBlack hat deutlich mehr Likes als die der anderen Kandidaten. Das schreiben die Fans:

LecraM: „Das kann nur geil werden.“

Hotaru Kurosaki: „Dream Team.“

Die Crew: „Nach dem Event hat Cheffe erstmal eine Woche Muskelkater.“

Zuletzt wurde auch über ein Comeback von MontanaBlack in GTA-Online spekuliert. Dazu äußerte sich der Streamer aus Buxtehude auch bereits.