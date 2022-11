7 vs. Wild: Teilnehmer versinken im Müll – Gegenstände werden zweitrangig

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Teilnehmer auf der Müll-Insel – Gegenstände werden überflüssig © YouTube/Fritz Meinecke (Montage)

Die Strände der Insel von 7 vs. Wild sind mit Müll übersät. Was eigentlich ein trauriger Anblick ist, scheint die Teilnehmer aber zu „freuen“.

Panama – Die Kandidaten von 7 vs. Wild hätten sich im Vorfeld der Show gar nicht so viele Gedanken um die Auswahl ihrer Gegenstände machen müssen. Denn wie es scheint, findet sich alles, was das Survival-Herz begehrt, auch im Müll. Und davon hat die Insel der Teilnehmer nicht gerade wenig zu bieten. Was eigentlich ein sehr trauriger Anblick ist, wird für Knossi und Co. aber zum Segen, denn der Pazifik hat wirklich einiges ans Ufer gespült.

Der ursprüngliche Plan von 7 vs. Wild war es, mit so wenig Gegenständen wie möglich, sieben Tage lang an entlegenen Orten zu überleben. In der zweiten Staffel sieht das, wenn auch etwas ungewollt, allerdings anders aus. Auch wenn einige Kandidaten mit nur einem Gegenstand an den Start gingen, finden sie auf der Insel mehr als genug zusätzliche Hilfsmittel.