GTA 6: Polizei soll überarbeitet werden

Von: Aileen Udowenko

GTA 6: Warum ausgerechnet das Wetter gerade für Jubelschreie sorgt © Rockstar Games / unsplash (Montage)

Die Polizei ist GTA 6 soll komplett überarbeitet werden. Das sagen neuen Details aus den Mega Leaks 2022.

New York – Wohl kaum ein anderes Videospiel schafft es, einen so gigantischen Hype wie GTA 6 herzustellen, ganz ohne offizielle Informationen zum Game zu teilen. Alles, was wir bisher wissen, stammt aus den Mega-Leaks des vergangenen Jahres. Und Fans entdecken immer noch spannende Details in den geleakten Spielszenen. Jetzt wurde bekannt, dass die Polizei im anstehenden GTA-Teil wohl einen ganz neuen Anstrich bekommt.

ingame.de berichtet von der Polizei in GTA 6.

Die KI der Polizei in den GTA-Games stand schon oft in der Kritik. Fans beklagen nämlich immer wieder, dass die Polizisten in den Spielen deutlich zu hart durchgreifen.