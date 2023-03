Was sind eigentlich Easter Eggs in Videospielen?

Von: Aileen Udowenko

In Videospielen sind Easter Eggs schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Game-Entwicklung. Doch was hat es mit den digitalen Ostereiern auf sich?

Hamburg – Ostereier gehören eigentlich zu Ostern, allerdings auch zum Gaming. Denn Spieler können das ganze Jahr über nach kleinen versteckten Geheimnissen und Botschaften in Games suchen die sich Easter Eggs nennen. Diese sind teilweise allerdings so gut versteckt, dass sie erst nach Jahren gefunden werden.

ingame.de verrät, was es mit den Easter Eggs in Videospielen auf sich hat.

Wer sich etwas intensiver mit Videospielen beschäftigt, der dürfte wohl sicher schon über den Begriff Easter Egg gestolpert sein. Zwar handelt es sich in diesem Zusammenhang nicht um die bemalten Eier am Ostersonntag, allerdings löst das Finden eines Easter Eggs ähnliche Glücksgefühle aus. Denn immer wieder spielen Entwickler in ihren eigenen Games Osterhasen und verstecken kleine und größere Geheimnisse.