Warzone: Sturmgewehr Meta – Das sind die Aufsätze für die Cooper Karabiner

Von: Aileen Udowenko

Warzone: Sturmgewehr Meta – Das sind die Aufsätze für die Cooper Karabiner © Activision (Montage)

Nach dem Nerf der bisherigen Meta in Warzone, erscheint nun eine neue Waffe am Horizont. Wir verraten alles zum Setup der Cooper Karabiner.

Santa Monica, Kalifornien – Mit dem jüngsten Nerf in Warzone hat es leider die bisherige Long-Range-Meta getroffen. Die NZ-41 und KG M40 in Season 4 Reloaded bringen somit nicht mehr den größten Vorteil. Doch eine Waffe entpuppt sich jetzt als starke Alternative im Shooter vom Activision. In Zukunft sollte deshalb mit der Cooper Karabiner auf Jagd gegangen werden.

ingame.de verrät das perfekte Setup der Cooper Karabiner.

Das Setup der Cooper Karabiner stammt vom CoD-YouTuber IceManIsaac. Der Warzone-Experte versorgt seine Abonnenten regelmäßig mit den heißesten News zu den Meta-Waffen im Spiel. Die alte Meta wurde im Update zu Warzone Season 4 Reloaded generft, deshalb könnte die Cooper Karabiner für Loadouts nun sehr wichtig werden.