Warzone 2: Snaking erklärt – Selbst Profis fürchten diese Movement-Technik

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Snaking erklärt – so einfach geht‘s © Activision / IMAGO: agefotostock (Montage)

In Warzone 2 gibt es eine Movement-Technik, die selbst unter Profis gefürchtet ist. Sie heißt Snaking und erfordert etwas Übung. So funktioniert sie.

Santa Monica, Kalifornien – Das Movement in Warzone 2 hat sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich verändert. Eine extrem starke Technik ist aber auch nach Jahren immer noch im Battle Royale enthalten. Das sogenannte Snaking ist in Warzone 2 und Modern Warfare 2 so stark, dass es von Profis schon einmal verboten wurde.

ingame.de erklärt, wie die gefürchtete Movement-Technik in Warzone 2 funktioniert.

Snaking ist eine Movement-Technik in Modern Warfare 2 und Warzone 2. Durch diese sind Sie hinter der Deckung noch schwerer zu sehen und zu treffen, während Sie selbst das Schlachtfeld im Blick behalten können.