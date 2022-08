Warzone: Season 5 bringt EX1 – Mit diesem Setup ins Gefecht

Von: Aileen Udowenko

Warzone: EX1 Setup für Season 5 – So wird die neue Waffe richtig stark © Activision

Die Season 5 in Warzone kommt mit einer neuen Waffe um die Ecke. Mit diesem Setup holt ihr das Beste aus der EX1.

Santa Monica, Kalifornien – Season 5 in Warzone kommt mit einem frischen Battle Pass daher, der einiges für die Spieler bereithält. Unter anderem erblicken zwei neue Waffen im Shooter von Activision das Tageslicht. Die Erste, die freigeschaltet werden kann, ist die EX1 und diese Waffe ist alles andere als herkömmlich.

ingame.de verrät, was die EX1 so besonders macht und mit welchem Setup auf die Jagd gegangen werden sollte.

Das Setup für die EX1 in Season 5 von Warzone stammt vom CoD-YouTuber WhosImmortal. Dieser versorgt seine Fans regelmäßig mit den heißesten News rund um Warzone. Da die Waffe gerade erst ihren Weg ins Spiel gefunden hat, könnte es sich also lohnen, der Laser-Rifle eine Chance zu geben.