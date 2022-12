Warzone 2: Loadout kaufen wird leichter – beliebtes Feature kehrt endlich zurück

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Loadout kaufen wird leichter © Activision (Montage)

In Warzone 2 kann man endlich leichter Loadouts kaufen. Die Entwickler haben die Gebete der Spieler erhört. Hier gibt es alle Preise im Überblick.

Santa Monica, Kalifornien – Mit dem Midseason Update von Warzone 2 scheint sich im Battle Royale einiges zu ändern. Seit Release forderte ein großer Teil der Spieler die alten Loadout-Drops zum Kaufen zurück. Die neuen Mechaniken kamen bei vielen Fans nicht besonders gut an. Zu Weihnachten wurden die Gebete erhört, man kann in Warzone 2 endlich Loadouts kaufen.

Kurz nach dem Midseason Update von Warzone 2 und Modern Warfare 2 wurden die Gebete vieler Spieler endlich erhört. Sie können in Warzone 2 endlich wieder Loadout-Drops kaufen, wie schon im Vorgänger.