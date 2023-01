Warzone 2 bekommt eigene Extras – Aber Call of Duty hat Angst vor Super-Soldaten

Von: Philipp Hansen

Warzone 2 bekommt eigene Extras – Aber Call of Duty hat Angst vor Super-Soldaten © Activision

Ab Season 2 dürfen Spieler in Call of Duty: Warzone 2 endlich Super-Soldaten basteln. Es gibt Freiheit bei der Extra-Wahl, aber es gibt einen Haken.

Santa Monica, Kalifornien – Die neue Season 2 in CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 bringt eine Änderung, die Spieler seit dem Release wollen: die vollständige Kontrolle über ihre Extras (englisch Perks) im Kampf. Die statischen Perk-Pakete, die einem null Freiheit boten, einen eigenen Super-Soldaten zu basteln, sind im Februar 2023 weg.

ingame.de verrät, warum die neuen extras aber einen Haken haben:

In Season 2 von Warzone 2 könnt ihr endlich euren eigenen Super-Soldaten basteln. Zu den gewünschten Änderungen am Perk-System kommen auch weitere coole Neuerung für das eigene Laodout. Eigene Waffen in Warzone 2 werden günstiger, und es gibt mehr Cash auf dem Boden – so könnt ihr eurer Setup viel häufiger und schneller ins Gefecht rufen. Endlich gute Gründe, um Waffen-Aufsätze freizuschalten und damit dann zu dominieren.