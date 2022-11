Warzone 2: Loadout bekommen – so gibt es die eigenen Waffen am schnellsten

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone 2: Loadout bekommen – so geht es am schnellsten © Activision (Montage)

In Warzone 2 ist vieles neu. Vor allem für Loadouts ist vieles anders. So bekommt man die Loadouts in Warzone 2 am schnellsten.

Santa Monica, Kalifornien – Wer sich in Warzone 2 durchsetzen will, braucht die optimale Ausrüstung. Blöd nur, dass im Nachfolger des beliebten Battle Royale die Loadouts schwerer zu bekommen sind. Wer sich seine eigene Ausrüstung sichern will, muss mehr tun als einfach nur stumpf Geld zu sammeln.

ingame.de verrät, wie man sein Lodaout in Warzone 2 am schnellsten bekommen kann.

Mehr zum Thema Warzone 2: Loadout bekommen – so kommt ihr am schnellsten an eure Waffen

Warzone 2 ist deutlich langsamer als der Vorgänger. Der Slide-Cancel wurde entfernt, die Time to Kill (TTK) ist deutlich schneller und die Map ist größer. Die Änderung, die sich für viele Spieler am meisten bemerkbar macht, hat aber mit den Loadouts zu tun.