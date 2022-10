7 vs. Wild: Start von Staffel 2 – Einblicke hinter die Kulissen

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild: Start von Staffel 2 – Wann beginnt die Ausstrahlung der Survival-Show? © pixaybay/unsplash/7 vs. Wild (Montage)

7 vs. Wild Staffel 2 startet schon nächste Woche. Doch schon jetzt können Fans im Making-of hinter die Kulissen der Survival-Show blicken.

Hamburg – Es wurde schon länger vermutet, dass die zweite Staffel von 7 vs. Wild im November ausgestrahlt wird. Und jetzt hat der Serienschöpfer Fritz Meinecke endlich das genaue Datum verraten. Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis der Überlebenskampf von Knossi und Co. im Dschungel online geht. Wer es aber bis dahin nicht aushalten sollte, kann sogar schon jetzt das Making-of der Staffel auf YouTube verfolgen.

ingame.de verrät alles zum Start der zweiten Staffel von 7 vs. Wild.

Ganz ungeduldige Fans können sich aber schon jetzt eine Ladung 7 vs. Wild abholen, denn auf dem YouTube-Kanal von Dave ist ab heute der erste Teil des Making-ofs online. Dave kämpfte in der ersten Staffel von 7 vs. Wild noch selbst als Teilnehmer im Wald von Schweden ums Überleben, schied allerdings bereits am ersten Tag aus.