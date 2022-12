7 vs. Wild Staffel 2 Folge 9: Dann kommt die neue Episode – Datum und Start

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 2 Folge 9: Datum und Uhrzeit – Novas Ende bei der Survival-Show? © 7 vs. Wild / unsplash (Montage)

Die letzte Folge 7 vs. Wild endete mit einem emotionalen Statement von Nova. Wie es für die Streamerin auf der Insel weitergeht, sehen wir in Folge 9.

San José, Panama – Die Einsamkeit nagt langsam an einigen der Teilnehmer von 7 vs. Wild. Besonders Starletnova hat mit der andauernden Isolation auf der panamaischen Insel zu kämpfen. In der letzten Folge deutete sie bereits an, nur noch eine Nacht im Dschungel durchzustehen. Ob es für die Streamerin also wirklich an Tag vier nach Hause geht, sehen Fans in der nächsten Folge von 7 vs. Wild.

ingame.de verrät, wann Folge 9 von 7 vs. Wild online geht und wo man sie streamen kann.

Für Nova könnte in Folge 9 tatsächlich der letzte Tag auf der Insel anbrechen. Die Streamerin hat bei 7 vs. Wild nämlich extrem mit der Einsamkeit zu kämpfen. Sie deutete bereits an, die Insel an Tag vier zu verlassen, sollte sich ihr Zustand nicht verbessern. „Dann hau’ ich rein“.