7 vs. Wild Staffel 2 Folge 13: Dann startet die nächste Episode der Survival-Show

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 2 Folge 13: Datum und Uhrzeit – Muss der nächste Kandidat gehen? © unsplash/7 vs. Wild

Die nächste Folge von 7 vs. Wild lässt nicht lange auf sich warten. Spannung ist durch den Cliffhanger der letzten Episode garantiert. Dann geht es weiter.

San José, Panama – Folge 12 von 7 vs. Wild endete mit einem massiven Cliffhanger. Die letzten Sekunden des Videos zeigten nämlich die Haciende des Orga-Teams, während ein verdächtiges Handyklingeln zu hören war. Deshalb kann wohl damit gerechnet werden, dass der nächste Teilnehmer bei der Survival-Show das Handtuch wirft. Wer allerdings den Notruf abgeben wird, sehen Fans erst in Folge 13.

ingame.de verrät, wann Folge 13 von 7 vs. Wild online geht.

Bis jetzt hat Nova als einzige Kandidatin die Show vorzeitig verlassen, allerdings lässt das Ende von Folge 12 vermuten, dass in der nächsten Folge ein weiterer Teilnehmer seine Siebensachen packen muss. Knossi klagte bereits über starke Zahnschmerzen, es wäre also möglich, dass der Twitch-Star an Tag 6 auf der Insel einen Schlussstrich zieht.