7 vs. Wild: Sascha Huber von 7 vs. Wild Location geschockt: „Überall Müll“

Von: Aileen Udowenko

„Überall Müll“: Sascha Huber ist von 7 vs. Wild Location geschockt – äußert Kritik © YouTube/Fritz Meinecke

Die Teilnehmer von 7 vs. Wild wurden ausgesetzt. Sascha Huber berichtet von Bergen aus Müll auf der Insel und ist nicht begeistert von der Location.

Panama – Sieben Tage alleine auf einer tropischen Insel – klingt eigentlich nicht gerade wie Albtraum, doch die Teilnehmer von 7 vs. Wild würden das vermutlich anders sehen. Eine Woche lang müssen die Kandidaten im Dschungel ums Überleben kämpfen, doch schon bei der Aussetzung wurde deutlich: Das vermeintliche Paradies bietet vor allen Dingen Müll. Sascha Huber ist geschockt vom ganzen Abfall und rechnet mit seiner Location ab.

Wer sich die erste Folge von 7 vs. Wild bereits auf YouTube angesehen hat, dem dürften auch schon einige Müllberge hinter den Kandidaten aufgefallen sein. Von Plastikflaschen bis Croc-Latschen wurde anscheinend schon alles an die Strände der Teilenehmer gespült.