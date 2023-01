Nerd in the Dirt: So erfolgreich ist das Survival-Format im Vergleich zu 7 vs Wild

Von: Janik Boeck

Nerd in the Dirt gegen 7 vs. Wild – Was ist erfolgreicher? © YouTube: Fritz Meinecke / Trymacs (Montage)

Nerd in the Dirt ist Trymacs‘ Survival-Experiment, das er in Anlehnung an 7 vs. Wild ins Leben gerufen hat. Aber wie erfolgreich ist sein Format im Vergleich?

Hamburg – Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist auf YouTube eigentlich für seinen Gaming-Content und seine großen Live-Events bekannt. Mit Aktivitäten an der frischen Luft verbindet man den Hamburger eher weniger, sofern er nicht mit dem SSV Hardstuck die Kreisliga unsicher macht. In Anlehnung an 7 vs. Wild hat der Streamer Nerd in the Dirt ins Leben gerufen, um seinen eigenen Überlebenskampf zu bekommen.

ingame.de zeigt wie erfolgreich Nerd in the Dirt im Vergleich zu 7 vs. Wild ist.

Um Nerd in the Dirt und 7 vs. Wild zu vergleichen, hat ingame.de sich zum einen die View-Zahlen der einzelnen Folgen angeschaut (Stand: 02.01.23).