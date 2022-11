7 vs. Wild: Knossi verrät sich im Stream – Leakt der Twitch-Star sein Ausscheiden?

Knossis Aus?

+ © 7 vs. Wild / unsplash (Montage) 7 vs. Wild: Frühes Ende für Knossi – Spoilert der Twitch-Star sein Ausscheiden? © 7 vs. Wild / unsplash (Montage)

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Eigentlich dürfen die Teilnehmer von 7 vs. Wild nichts über ihre Zeit im Dschungel verraten. Doch hat sich Knossi jetzt im Stream verplappert?

Baden-Baden – 7 vs. Wild hat auf YouTube begonnen und auf jedes der Videos reagieren auch die Teilnehmer der Survival-Show fleißig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer der Kandidaten in den oftmals mehrstündigen Streams verplappert und die Ereignisse der Serie spoilert, ist dabei natürlich sehr hoch. Und den ersten Teilnehmer könnte es jetzt getroffen haben, denn Knossi hat möglicherweise mit einer unbedachten Aussage bereits sein Ausscheiden verraten.

ingame.de verrät, wie Knossi sein Ende bei 7 vs. Wild verraten haben könnte.

Lesen Sie auch 7 vs. Wild: Frühes Ende für Knossi – Spoilert der Twitch-Star sein Ausscheiden? 7 vs. Wild: Frühes Ende für Knossi – Spoilert der Twitch-Star sein Ausscheiden?

Knossi ist wohl einer der interessantesten Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild, denn der Streamer ging mit so gut wie keiner Vorerfahrung in den Dschungel. Kein Wunder also, dass ihm seine Fans so viele Informationen wie möglich über seinen Insel-Aufenthalt aus den Rippen leiern wollen. Doch in seinem letzten Stream könnte sich der Twitch-Star jetzt verplappert haben.