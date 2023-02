7 vs. Wild: Joris zieht Fazit zur Show – So hat ihn die Hass-Welle beeinflusst

Von: Aileen Udowenko

„Ich hatte Panik“ – Joris äußert sich zu Hass-Welle bei 7 vs. Wild © YouTube/Joris

Joris wurde für seine Teilnahme bei 7 vs. Wild stark kritisiert. Jetzt zieht der Kandidat ein Fazit zu Show und spricht euch über die vielen Hass-Kommentare.

Hamburg – Über 7 vs. Wild wurde im Netz heftig diskutiert. Vor allem die Kandidaten gerieten immer wieder ins Visier von Kritikern und Hatern. Der Wildcard-Gewinner Joris wurde für seine Performance im Dschungel sogar mit einer regelrechten Flut an negativen Kommentaren überschüttet. Einige davon gingen auch deutlich unter die Gürtellinie. In einem Video zieht er nun ein Fazit zu seiner Teilnahme bei 7 vs. Wild und spricht auch über die Anfeindungen, die er erlebt hat.

ingame.de verrät alles zu Joris‘ Fazit von 7 vs. Wild.

Die Survival-Show 7 vs. Wild hat fast zwei Monate lang Fans unterhalten. Doch nicht alle Zuschauer waren zufrieden mit dem, was ihnen mit dem etwas anderen Dschungelcamp geboten wurde. Auf Twitter häuften sich deshalb immer wieder fiese Kommentare gegen einige der Teilnehmer. Auch Joris wurde zur Zielscheibe von Hass-Kommentaren bei 7 vs. Wild. Wie er jetzt verrät, war es Anfang nicht immer leicht, mit den Anfeindungen umzugehen.