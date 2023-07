Vorbereitung auf das Update in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Diablo 4 versteckt Aim Assist vor euch – So schaltet ihr das Feature frei © Blizzard

Man muss sich auf die neue Saison in Diablo 4 vorbereiten.

Irvine, Kalifornien – Für Diablo 4 steht das erste große Update an. Season 1 startet bald und wird so einiges im Spiel ändern. Wer in den neuen Inhalten keine Zeit verschwenden will, kann sich schon jetzt vorbereiten. Mit einigen kleinen Tricks habt ihr nämlich einen kleinen Vorsprung.

ingame.de verrät 5 Dinge, die man vor dem Start von Season 1 in Diablo 4 machen sollte.

Wenn man die Inhalte von Diablo 4 Season 1 nutzen will, muss man zwangsläufig die Kampagne aus dem Hauptspiel gespielt haben.