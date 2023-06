XP und Legendarys farmen

+ © Blizzard Entertainment / YouTube: DPJ Diablo 4: Bester Farm Spot – Aldurwald Map © Blizzard Entertainment / YouTube: DPJ

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Viele Erfahrungspunkte in Diablo 4 sammeln ist ganz einfach. Mit einem einzigen Verlies geht es schneller.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 wird am laufenden Band gepatcht und mit Hotfixes versorgt. Aktuell ist Blizzard Entertainment dabei sämtliche guten Farm Spots für XP und Legendarys zu nerfen. Trotzdem tauchen immer wieder neue Dungeons auf, in denen Sie effizienter Erfahrungspunkte und Items farmen können als in allen anderen.

ingame.de verrät den neuen besten Farm Spot nach dem 14. Juni in Diablo 4.

Lesen Sie auch Diablo 4: Bester Farm Spot ab 14.06. – Diesen Dungeon müsst ihr nach den Nerfs grinden Diablo 4: Bester Farm Spot ab 14.06. – Diesen Dungeon müsst ihr nach den Nerfs grinden

Nachdem der Farm Spot für 20 Millionen XP pro Stunde in Diablo 4 generft wurde, gibt es einen neuen Dungeon zum grinden. Dieser liegt in der Region Scosglen, nördlich der zersplitterten Gipfel.