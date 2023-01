7 vs. Wild: YouTuber leakt Knossis Verbleib auf der Insel – So weit kommt der Twitch-Star

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild: Tom Sprm leakt Knossis Schicksal – So lange hat der Twitch-Star durchgehalten © YouTube/Tom Sprm

Der YouTuber TomSprm ist auf die 7 vs. Wild Insel gereist. An Knossis Spot leakt er aus Versehen das Schicksal des Twitch-Stars bei der Survival-Show.

Isla San José, Panama – Um Knossis Schicksal bei 7 vs. Wild tummeln sich derzeit viele Gerüchte. TomSprm scheint jetzt aber die wohl spannendste Frage der zweiten Staffel beantwortet zu haben. In seinem neuesten Video ist der YouTuber nämlich kurzerhand selber nach Panama gereist, um zu testen, wie lange er es auf der Survival-Insel aushalten würde. Dabei filmte TomSprm allerdings versehentlich ein Detail, welches uns verrät, an welchem Tag Knossi den Dschungel verlassen hat.

ingame.de verrät alles zum Knossi-Leak von TomSprm.

TomSprm hält anscheinend nicht viel vom Backseat-Surviving. Anstatt in Reaction-Videos nur zu erzählen, was er im Dschungel alles besser machen würde, ist der YouTuber kurzerhand einfach selber nach Panama gereist. Komplett alleine und ohne Absicherung paddelte er in einem Kayak an einen Strand der panamaischen Insel. Den Spot, den er für seine waghalsige Aktion wählte, dürfte den Zuschauern bekannt vorkommen. Tom besuchte nämlich Knossis Spot auf der Isla San José.