Valorant von Riot Games: Aktuelle News zum neuen Taktik-Shooter

Mit Valorant hat Riot Games seinen ersten Shooter veröffentlicht. Hier gibt es alle Informationen und News zum neuen Taktik-Shooter.

Update vom 29. April 2020, 17:00 Uhr: Betrugsversuche auf Twitch – Zahlreiche Spieler machen sich derzeit einen Trick zunutze, um mehr Zuschauer auf ihre Valorant-Streams zu locken. Sie bleiben permanent online und gaukeln ihren Fans vor, bei ihnen noch immer die Chance auf die begehrten Twitch-Drops zu haben. In Wahrheit zeigen sie jedoch veraltetes Videomaterial und provozieren so nicht nur die Viewer. Auf ingame.de erfahren Sie, wie furios Twitch auf die Masche reagiert*.

Update vom 29. April 2020, 11:24 Uhr: Riot Games hatte schon angekündigt, dass es zwei neue Agenten in der Valorant Beta geben wird. Nun scheint der erste neue Agent mit dem Namen Sabine scheinbar geleaked* zu sein. Wenn man die Sprach-Zitate der anderen Agenten interpretiert, könnte der neue Agent die Seelen der toten Gegner extrahieren und dazu nutzen, sich selbst oder die Mitspieler zu heilen.

Update vom 28. April 2020: Trotz geschlossener Beta kündigt Riot Games an, dass Ranked für Valorant bald verfügbar sein wird. Ingame.de berichtet, welche Ränge es gibt und wie man am besten aufsteigen kann*.

Update vom 24. April 2020: Sexismus in Valorant? Auch der neue Taktik-Shooter von Riot Games hat offenbar mit feindseligen Kommentaren gegenüber Spielerinnen zu kämpfen. Die Twitch-Streamerin Pokimane wendet sich nun über Twitter direkt an die Community. Auf ingame.de erfahren Sie, was die erfolgreiche Streamerin in ihrem wütenden Tweet fordert* und wie Entwickler Riot Games darauf reagiert.

Update vom 23. April 2020: Riot Games hat den Anspruch mit Valorant ein E-Sport Game zu etablieren. Dazu haben sie eine Anti-Cheat-Software mit dem Namen Vanguard* entwickelt. Allerdings steht das Programm aktuell etwas in der Kritik, da es auf sensible Daten zugreifen kann.

Update vom 22. April 2020: Um den Cheatern in Valorant das Leben schwer zu machen und die Anti-Cheat-Software Vanguard zu testen, hat der Entwickler Riot Games 100.000 Dollar Belohnung für das Ausfindigmachen von Sicherheitslücken ausgesetzt*.

Valorant* ist der neue Taktik-Shooter des Publishers und Entwicklers Riot Games* aus Kalifornien. Riot Games ist durch das Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Spiel League of Legends bekannt geworden und entwickelt nun weitere Titel in verschiedenen Spielegenres. Valorant ist ein kostenloser Multiplayer Shooter und wurde unter dem Kodenamen Projekt A im Oktober 2019 vorgestellt. Der Titel soll im Sommer 2020 für Windows PC released werden. Die Closed Beta ist am 7. April 2020 gestartet. Riot Games hat auch eine ingame Währung geschaffen, die sich Valorant Points nennt.

