"Valorant" Beta-Keys: So bekommt man einen Zugang

Bislang gab es die begehrten Zugänge zur Beta-Version von "Valorant" nur bei ausgewählten Streamern. Eine Warnung gibt es an Ebay-Käufer von Beta-Keys.

Nur bei wenigen Streamern gab es bisher Keys für " Valorant ".

". Entwickler Riot weitet sein Key-Programm auf alle "Valorant"-Streamer aus.

Von Ebay-Angeboten sollten Spieler die Finger lassen.

Entwickler Riot Games mischt das Genre der Multiplayer-Shooter auf. Mit "Valorant*" bringt der LoL-Entwickler einen gefährlichen Konkurrenten für "Fortnite" auf den Markt. Noch befindet sich das Spiel in der geschlossenen Beta-Phase und die Zugänge dazu sind heiß begehrt.

"Valorant": Beta-Keys jetzt bei allen "Valorant"-Streamern

Zum Start konnten interessierte Spieler die Beta-Keys für "Valorant"nur bei wenigen ausgewählten Twitch-Streamern in sogenannten Drops ergattern. Die Chance auf einen Zugang war entsprechend sehr gering. Diese will Riot Games aber nun erhöhen und mehr Möglichkeiten geben, einen Key zu erhalten.

Deshalb gibt es die Beta-Keys nun bei allen Twitch-Streamern im Drop, wenn sie "Valorant" aktiv spielen. Es reicht nicht, wenn der Streamer im Titel "Valorant" nennt, er muss tatsächlich eine Partie spielen. Erst dann haben die Zuschauer eine Chance auf einen Drop mit einem Beta-Zugang, erklärt Riot Games in einem Blogbeitrag. Die Anzahl der Beta-Keys erhöht der Entwickler nicht, stattdessen gibt es nun mehr Möglichkeiten einen zu erhalten.

Zuschauer müssen ihren Twitch-Account mit ihrem Riot-Konto verknüpfen und einen "Valorant"-Stream für einige Stunden schauen*, um einen Drop mit einem "Valorant"-Key zu erhalten.

Wer sich denkt, dass es zu lange dauert und lieber auf Ebay einen Beta-Zugang kauft, läuft Gefahr, von Riot Games gesperrt zu werden. In den vergangenen Wochen tauchten auf der Auktionsplattform vermehrt Keys für "Valorant" auf, die mehrere hundert Euro gekostet haben - das Spiel wird nach Release kostenlos sein. Der Entwickler will gegen diesen unerlaubten Handel vorgehen und behält sich vor, Käufer von Beta-Keys zu beobachten und gegebenenfalls zu sperren. Damit wären Account und Geld weg.

Auch gegen Hacker und Cheater geht Riot Games rigoros vor und hat aus diesem Grund ein eigenes Programm entwickelt: Die Anti-Cheat-Software Vanguard soll Schummler sofort erkennen und automatisch aus dem Game entfernen. Doch Spieler üben aus verschiedenen Gründen Kritik an Vanguard, wie ingame.de* berichtet.

Was ist "Valorant"?

Bei "Valorant" handelt es sich um einen Taktik-Multiplayer-Shooter von Riot Games. Der Entwickler ist vor allem für "League of Legends" bekannt. Das neueste Spiel "Valorant" orientiert sich an Games wie "Counter Strike: Global Offense (CS:GO)" und "Overwatch".

Fünf Spieler können gemeinsam in einem Team antreten. Ein Match wird in mehreren Runden ausgefochten. Vor dem Start kann jeder Spiele eine Klasse aussuchen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten mit sich bringen. Neu in "Valorant" ist, dass sich diese Fähigkeiten nicht automatisch im Spiel nutzen lassen. Vor jeder Runde müssen sich Spieler die Fähigkeiten kaufen und Waffen aussuchen. Letztere sind unabhängig der Klassenwahl.

"Valorant" bietet in der Beta-Phase einen Spielmodus, der sehr an "CS:GO" erinnert. So müssen beispielsweise Bomben entschärft bzw. gezündet werden. Im finalen Spiel soll es noch weitere Modi geben. "Valorant" soll im Sommer 2020 für den PC erscheinen und Free2Play sein - sprich: Es ist kostenlos spielbar und wird über Mikrotransaktionen verfügen. Der Taktik-Shooter hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.

Das sind die Agenten von "Valorant"

Aktuell sind zehn Helden bzw. Agenten in "Valorant" spielbar:

Phoenix, der Feuerteufel aus Großbritannien

Jett, die Messerkämpferin aus Südkorea

Viper, die Giftmischerin aus den USA

Sova, die Aufspürer aus Russland

Cypher, der Hacker aus Marokko

Brimstone, der Artillerist aus den USA

Sage, die Heilerin

der mysteriöse Teleporter Omen

der Sprengmeister Breach

die Sprengmeisterin Raze

