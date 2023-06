Überraschung zum Release erhofft – wilde Teaserei bei Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Überraschung zum Release – wilde Teaserei bei Diablo 4 © Blizzard

Kommt zum Early Access von Diablo 4 noch eine Überraschung? Ein rätselhafter Post von einem Blizzard-Mitarbeiter bei Tweet verwirrt Fans.

Irvine, Kalifornien – Die Horden der Hölle warten. Diablo 4 feiert seinen Early Access Release und der Hype unter Fans der Reihe könnte kaum größer sein. Kein Wunder, die Presse nennt den neuen Teil immerhin das „beste Blizzard-Spiel seit 10 Jahren“. Zum Start von Diablo 4 hat Blizzard sogar noch eine Überraschung in der Hinterhand. Ein Mitarbeiter hat in den letzten Tagen schon wie wild auf Twitter geteasert, die Überraschung könnte noch vor dem Release enthüllt werden.

Was hinter der Überraschung zu Diablo 4 stecken könnte, lesen Sie hier.

Man sollte vielleicht klarstellen, Rod Fergusson ist nicht nur „ein“ Mitarbeiter von Blizzard. Er ist der leitende Entwickler von Diablo 4. Wenn Fergusson also von „einer Diablo 4 Sache“ tweetet und sagt, dass es Leute überrascht sein würden, dann horcht die Community auf. Genau das ist in einem Tweet vom 31. Mai passiert.