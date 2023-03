Überraschendes Event in Pokémon GO – Chance auf seltene Monster

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Brandneues Event bringt Shiny Meltan, Ditto und seltene, regionale Pokémon

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Dabei haben Spieler die Chance auf seltene, regionale Pokémon.

San Francisco – Entwickler Niantic hat gestern für den Mobile-Hit Pokémon GO ein neues Event angekündigt. Das Besondere an dem Event: Die Spieler werden vielen verschiedenen Pokémon begegnen, die sonst im Spiel nicht einfach so zu finden sind. Auch einige echte Raritäten werden dabei sein. Das Event wird zudem auch sogenannte „Regionale Pokémon“ bieten, die sich sonst nur in anderen Zeitzonen oder auf anderen Kontinenten finden lassen.

ingame.de verrät im Artikel, welche Vorteile, Boni und seltenen Pokémon auf die Spieler warten.

Das Event wurde von Niantic gestern kurzfristig angekündigt und dürfte unter den Spielern für einige überraschte Gesichter gesorgt haben. Während des Let‘s GO-Event im März 2023 gibt es eine Reihe an Boni und besonderen Ereignissen. Dazu gibt es wie bei jedem Event auch wieder knifflige Aufgaben für die Spieler zu lösen.