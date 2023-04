Twitch-Streamerin weiß nicht, wie man eine Krankenversicherung beantragt

Teilen

Twitch-Streamerin weiß nicht, wie man eine Krankenversicherung beantragt © Instagram: QTCinderella

Twitch-Streamerin QTCinderella sorgte für Gelächter, als sie beichtete nicht zu wissen, wie man eine Krankenversicherung beantragen kann.

Los Angeles, Kalifornien – Das Gesundheitssystem in den USA wird nicht nur national kritisiert. Zu hoch die Preise und zu hoch die Quote an Personen, die keine Krankenversicherung haben. Die Twitch-Streamerin QTCinderella ist eine davon. In einem kürzlichen Stream gab die 28-Jährige zu, keine Krankenversicherung zu haben und was noch erstaunlicher ist, keine Ahnung zu haben, wie man überhaupt eine bekommen kann. Der Hintergrund für ihren Umstand ist jedoch trauriger Natur.

Auf ingame.de sehen Sie den witzigen Clip.

Mehr zum Thema Twitch-Streamerin ohne Krankenversicherung und keine Ahnung, wie man sie bekommt

QTCinderella ist eine 28-jährige Twitch-Streamerin und Freundin des berühmten YouTubers Ludwig. In einer Talkrunde in ihrem Twitch-Stream offenbarte QTCinderella, dass sie keine Krankenversicherung habe. Damit ist die Streamerin jedoch nicht alleine, denn dies trifft auf jeden zehnten Amerikaner zu.