Doppelmoral auf Twitch: Neymar streamt Glücksspiel – „darf machen, was er will“

Von: Josh Großmann

Fußball-Mega-Star Neymar streamt jetzt Glücksspiel auf Twitch. Der größte Streamer der Welt schaut sich das Spektakel an und ist fassungslos über die Doppelmoral.

Quebec, Kanada – Zwar ist es nicht sein erster Twitch-Auftritt, doch machen viele Fans große Augen, als der Fußball-Star Neymar plötzlich Glücksspiel streamt. Felix „xQc“ Lengyel, der größte Twitch-Streamer der Welt, hat selbst viele Casino-Streams gezeigt. Er selbst ist fassungslos über die Doppelmoral von der Streaming-Plattform, während etliche Fans meinen, dass der Fußball-Star machen kann, was auch immer er möchte.

Vollständiger Name Félix Lengyel Bekannt als xQc Geburtstag 12. November 1995 Geburtsort Laval, Kanada Follower auf Twitter 1.500.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 11.700.000 (Stand: März 2023)

Neymar Jr. beim Glücksspiel auf Twitch – Größter Streamer „würde in 4 Tagen gebannt werden“

Was ist passiert? Am 28. März zeigte sich der brasilianische Fußball-Profi Neymar Jr. auf Twitch. Schon in der Vergangenheit konnte man ihm bei Spielen wie Counter-Strike, Among Us und auch Fortnite beobachten, kürzlich streamte der Stürmer erstmalig Glücksspiel. Casino-Streams sind in der Twitch-Community sehr umstritten, sodass sich die Geister über den Auftritt des Fußball-Stars scheiden.

Doppelmoral auf Twitch: Neymar streamt Glücksspiel – „darf machen, was er will“ © Imago/Twitch (Montage)

Doppelmoral auf Twitch: xQc ist der größte Streamer auf Twitch. Bis September 2022 streamte der gebürtige Kanadier selbst Glücksspiel und kommentierte den Casino-Auftritt des Fußball-Stars. xQc wettete eine halbe Million auf ein WM-Spiel und kassierte Kritik. Für den Streamer geht es nicht darum, über Neymar zu klagen. Vielmehr kritisiert er Twitch für die offensichtliche Doppelmoral, wenn es um Glücksspiel-Inhalte auf der Plattform geht. Einen Clip von Lengyel haben wir an dieser Stelle eingebunden.

„Wenn ich und Train [anderer großer Casino Streamer, Anm. d. Red.] das auf dieser Seite machen würden, würden wir vermutlich in 4 Tagen gebannt werden“, vermutet der Twitch-Star fassungslos. xQc stellt klar, dass er nicht auf die „Anti-Twitch“-Bewegung aufspringen will, doch klagt er darüber, dass sich die Streaming-Plattform Lieblinge aussuchen würde. Er scheint zu glauben, dass Twitch den Casino-Stream von Neymar nur zulasse, weil er ein beliebter Fußball-Star ist.

Neymar streamt Glücksspiel auf Twitch – Fans meinen „er darf machen, was er will“

Fans reagieren: „Es ist Neymar, er darf machen, was auch immer er will. Er ist größer als Twitch“, kommentieren viele Fans den Clip von xQc und meinen, dass der Streamer nicht meckern soll. Zwar stimmen auch einige Fans dem Twitch-Star zu, doch die meisten sehen kein Problem im Casino-Stream von Neymar.

Glücksspielverbot auf Twitch Seit Oktober 2022 sind einige Casino-Inhalte auf Twitch verboten. Zunächst wurde angekündigt, dass alle nicht lizenzierten Glücksspiel-Angebote verschwinden sollen, aber die neue Regel wurde nur für einige Anbieter auch wirklich umgesetzt. Online-Casinos wie Stake, Rollbit und Duelbets sind seit der Änderung auf Twitch verboten. Sportwetten, Fantasy Sports und Poker sind laut den Community-Richtlinien sogar ausdrücklich erlaubt.

So sehen die Regeln aus: Der Fußball-Star hat Glücksspiel auf einem auf Twitch erlaubten Angebot gestreamt, sodass ein Bann ausgeschlossen scheint. Auch viele der Fans weisen xQc darauf hin, dass Casino-Streams nie gänzlich verboten wurden. Jedoch ist die Streaming-Plattform dafür bekannt, die eigenen Regeln sehr undurchsichtig umzusetzen, sodass der Twitch-Star wohl dennoch einen berechtigten Einwand haben könnte.