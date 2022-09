Twitch: Deutscher Streamer animiert zum Glücksspiel – Bricht damit die Regeln

Von: Josh Großmann

Der deutsche Streamer OrangeMorange ist für seine Casino-Streams bekannt. Auf Twitch animiert er seine Zuschauer zum Glücksspiel und verstößt gegen die Regeln.

Malta – Auf Twitch ist Glücksspiel eine der beliebtesten Kategorien. Dennoch haben solche Casino-Streams viele Gegner, die sich für ein Verbot einsetzen. Streamer wie Scurrows und OrangeMorange gehen so weit, das Land zu verlassen, um der Gesetzeslage zu entfliehen und das Glücksspiel auf Twitch zeigen zu können. Doch nun ist ein Video aufgetaucht, in dem Kevin „OrangeMorange“ Bongers seine Fans dazu aufruft, ebenfalls zu zocken. Doch damit verstößt der 29-Jährige gegen die Richtlinien von Twitch.

Derzeit ist der Trubel um Glücksspiel so groß, wie noch nie. Die Streaming-Plattform hat angekündigt, dass ab Oktober solche Casino-Streams verschwinden sollen – zwar nicht vollständig, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch diese Regeländerung stört Streamer wie Scurrows und OrangeMorange, die mit Casino-Streams besonders erfolgreich auf Twitch geworden sind. Dabei könnten sie mehr als nur einmal gegen die Vorgaben ihrer Sponsoren, die Regeln von Twitch und die Gesetzgebung in mehreren Ländern verstoßen haben.